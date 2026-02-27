Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Bozüyük İlçesinde öğrenciler ‘Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi’ kapsamında bilgilendirildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ‘Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi’ kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.
Ekipler bu kapsamda Bozüyük Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme programı düzenledi.
Programda, terör örgütlerinin propaganda yöntemleri, sosyal medyanın bilinçli ve güvenli kullanımı, sağlıklı iletişim becerileri ve doğru çevre seçiminin önemi ele alındı.
Gençlerin bilinç düzeyini artırmak, güvenli bir toplum yapısını güçlendirmek ve geleceği sağlam temeller üzerine inşa etmek amacıyla yürütülen farkındalık faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.