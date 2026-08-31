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Kaynak: DHA

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Servergazi Mahallesi'nde meydana geldi. Asım Ayyıldız'ın kontrolünü kaybettiği 20 BP 810 plakalı otomobil, önce kaldırıma ardından ağaca çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Asım Ayyıldız ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayyıldız, hastanede doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kazayı duyan Asım Ayyıldız'ın babası İsmail Ayyıldız, hastaneye gitti. Burada oğlunun ölüm haberini alan İsmail Ayyıldız, kalp krizi geçirdi. Ayyıldız, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.