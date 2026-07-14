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Kaynak: DHA

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşanan kadın cinayetinde, tartıştığı sevgilisinin darbettiği Sevil Işıktekin (38), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Niyazi B. (44) ile sevgilisi Sevil Işıktekin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Niyazi B., Işıktekin'i darbetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevil Işıktekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan Niyazi B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.