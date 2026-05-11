Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ'de Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında Türk bayrağına yapılan saygısızlığa karıştığı tespit edilen 2 kişinin tutuklandığını, gözaltı kararı verilen 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 6 Mayıs'ta ODTÜ Stadyumu'nda düzenlenen konser sırasında yaşanan olaylar üzerine "devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "nitelikli kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, yazılı ve görsel basın ile sosyal medyaya yansıyan görüntülerin incelenmesi sonucu olaylara iştirak ettiği belirlenen 2 kişinin tutuklandığı, 6 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.