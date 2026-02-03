YENİÇAĞ - Fatih ERBOZ / MERCEK

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, “Öcalan yakalanıp yargılandığında eski TCK’nın 125’nci maddesi kapsamında hüküm giymişti. Yani devletin birliği ve bütünlüğünü bozmaya yönelik fiillerden ceza almıştı. Umut hakkından faydalanabilmesi için bugünkü TCK’nın 302 ve 47’nci maddelerinin değişmesi gerekir” dedi.

Abdullah Öcalan 1999 yılında yakalanıp yargılandığımda o dönem TCK’nın 125’nci maddesi kapsamında ceza aldığına hatırlatan eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, “O zaman yapılan değişiklik ile idam cezası devletin birliğine, bütünlüğüne karşı işlenmiş suçlar ile vatana ihanet suçu dışında kaldırıldı. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları olduğu için ve Türkiye bu kararlara anlaşma gereği taraf olduğu için uygulanmadı. Daha sonra idam cezası tamamıyla kaldırıldı ve yerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirildi. Eğer Öcalan’ın umut hakkından yararlanması söz konusu olacaksa yeni TCK’nın 302’nci maddesinde öncelikle değişiklik yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Umut hakkı kavramının bir başka boyutunun da yeni TCK’nın 47’nci maddesi ile ilgili olduğuna işaret eden Hikmet Sami Türk, “Bu maddeye göre hapis cezasının sıkı güvenlik rejimi kapsamında ömür boyu süreceği hükme bağlanıyor. Yani Öcalan cezasını ömür boyu çekecek aldığı ceza kapsamında. Umut hakkı için bu maddede değişiklik yapılmalı” dedi. Adalet eski Bakanı Türk, “Anladığım kadarıyla TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Birlik Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda anlaşılamayan konu bu iki madde” diye konuştu.