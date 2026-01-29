Ocak 2026'nın son haftası itibarıyla Türkiye’nin önde gelen araştırma şirketleri PİAR, SONAR, ORC ve ASAL Araştırma tarafından paylaşılan veriler, siyasetin nabzını tutmaya devam ediyor. Ocak ayı anket sonuçlarının ortalamasına göre ayın kazananı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) oldu.

İşte dört dev araştırma şirketinin Ocak ayı verilerinin ortalaması:

Ocak ayı anketlerinden öne çıkan ayrıntılar ise şöyle:

ASAL Araştırma: 16-24 Ocak tarihlerinde yaptığı çalışmada CHP'yi %34,8 ile zirvede gösterdi. ASAL verilerinde dikkat çeken en büyük unsur, kararsızların %33,4 gibi rekor bir seviyede olmasıydı.

ORC Araştırma: Ocak ayı verilerinde özellikle "sosyal gruplar" analizine odaklandı. ORC'ye göre CHP, esnaflar (%34,3) ve ev kadınları (%33,1) nezdinde birinci parti konumuna yükselerek AK Parti'nin geleneksel kalelerinde üstünlük sağladı.

SONAR ve PİAR: Bu iki şirketin Ocak ayı verileri, muhalefet blokundaki toplam oy oranının iktidar blokunun önünde seyretmeye devam ettiğini, ancak seçmenin ekonomik vaatlere odaklandığını gösterdi. Özellikle PİAR verilerinde geçim sıkıntısının seçmen tercihini doğrudan CHP'ye yönelttiği vurgulandı.

AYIN SÜRPRİZİ: ANAHTAR PARTİSİ

Yavuz Ağıralioğlu önderliğindeki Anahtar Parti, Ocak ayı içerisinde oy oranını en çok artıran "yeni güç" olarak kayıtlara geçti. Şirketlerin ortak verisi, partinin %2 bandını aşarak kalıcı bir seçmen kitlesi oluşturmaya başladığı yönünde.