Yeniçağ Gazetesi
29 Ocak 2026 Perşembe
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor FCSB-Fenerbahçe maçı: Muhtemel 11’leri, saat ve kanal...

FCSB-Fenerbahçe maçı: Muhtemel 11’leri, saat ve kanal...

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son hafta maçında FCSB deplasmanına konuk oluyor. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
FCSB-Fenerbahçe maçı: Muhtemel 11’leri, saat ve kanal... - Resim: 1

MAÇIN DETAYLARI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının son maçında Romanya temsilcisi FCSB’ye konuk oluyor. Temsilcimizin son 24'te olması kesinleşse de daha iyi bir eşleşme için sahada olacağız.

1 17
FCSB-Fenerbahçe maçı: Muhtemel 11’leri, saat ve kanal... - Resim: 2

Karşılaşma (bugün) 29 Ocak 2026 Perşembe, Türkiye saati ile 23:00’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

2 17
FCSB-Fenerbahçe maçı: Muhtemel 11’leri, saat ve kanal... - Resim: 3

Sarı-lacivertlilerde Levent Mercan ve Archie Brown sakatlıkları, kaptan Milan Skriniar ise cezalı olduğu için Romanya deplasmanında forma giyemeyecek.

3 17
FCSB-Fenerbahçe maçı: Muhtemel 11’leri, saat ve kanal... - Resim: 4

Maçı Sırp hakem Nenad Minakovic yönetecek, yardımcı hakemler Nikola Brovic ve Bosko Bozovic olacak.

4 17
FCSB-Fenerbahçe maçı: Muhtemel 11’leri, saat ve kanal... - Resim: 5

TEDESCO'NUN 11 TERCİHİ NASIL OLACAK?

Teknik adam Tedesco'nun, sahaya "4-2-3-1" dizilimiyle çıkması bekleniyor.

5 17
FCSB-Fenerbahçe maçı: Muhtemel 11’leri, saat ve kanal... - Resim: 6

KALECİ | Ederson

6 17
FCSB-Fenerbahçe maçı: Muhtemel 11’leri, saat ve kanal... - Resim: 7

SAĞ BEK | Nelson Semedo

7 17
FCSB-Fenerbahçe maçı: Muhtemel 11’leri, saat ve kanal... - Resim: 8

SAĞ STOPER | YİĞİT EFE

8 17
FCSB-Fenerbahçe maçı: Muhtemel 11’leri, saat ve kanal... - Resim: 9

SOL STOPER | J. Oosterwolde

9 17
FCSB-Fenerbahçe maçı: Muhtemel 11’leri, saat ve kanal... - Resim: 10

SOL BEK | Mert Müldür

10 17
FCSB-Fenerbahçe maçı: Muhtemel 11’leri, saat ve kanal... - Resim: 11

DEFANSİF ORTA SAHA | İsmail Yüksek

11 17
FCSB-Fenerbahçe maçı: Muhtemel 11’leri, saat ve kanal... - Resim: 12

MERKEZ ORTA SAHA | Fred

12 17
FCSB-Fenerbahçe maçı: Muhtemel 11’leri, saat ve kanal... - Resim: 13

SAĞ AÇIK | D. Nene

13 17
FCSB-Fenerbahçe maçı: Muhtemel 11’leri, saat ve kanal... - Resim: 14

FORVET ARKASI | M. Asensio

14 17
FCSB-Fenerbahçe maçı: Muhtemel 11’leri, saat ve kanal... - Resim: 15

SOL AÇIK | Kerem Aktürkoğlu

15 17
FCSB-Fenerbahçe maçı: Muhtemel 11’leri, saat ve kanal... - Resim: 16

FORVET | Anderson Talisca

16 17
FCSB-Fenerbahçe maçı: Muhtemel 11’leri, saat ve kanal... - Resim: 17

FCSB 11'İ

Tarnovanu, Cretu, Ngezana, Dawa, Pantea, Alhassan, Cisotti, Miculescu, Olaru, O.Popescu, Thiam.

17 17
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro