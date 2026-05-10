Saimbeyli ilçesinde meydana gelen olayda, şelaleye giren bir kişi yaşamını yitirdi.

Olay, Obruk Şelalesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre zihinsel engelli olduğu belirtilen 29 yaşındaki İsmail Uyanık, serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Uyanık, gözden kayboldu.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda İsmail Uyanık’ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenaze, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.