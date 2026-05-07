ABD’de işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık veriler açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre, 2 Mayıs ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı bir önceki haftaya göre 10 bin kişi artarak 200 bine çıktı.

Piyasa beklentisi başvuruların 205 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Açıklanan verinin beklentinin altında kalması, iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret etti.

Öte yandan, önceki haftaya ait başvuru sayısı 189 binden 190 bine revize edildi.

Ortalama geriledi, devam eden başvurular düştü

Verilere göre, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 4 bin 500 azalarak 203 bin 250’ye geriledi. Bu durum, kısa vadeli dalgalanmaların dengelendiğine işaret etti.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 25 Nisan ile biten haftada 10 bin kişi azalarak 1 milyon 766 bine düştü. Bu düşüş, istihdam piyasasında toparlanmanın sürdüğünü gösterdi.