Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2026 dönemine ait işgücü istatistiklerini paylaştı. Verilere göre işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %8,1 seviyesine gerilerken, istihdam edilenlerin sayısı 32,4 milyonun üzerine çıktı. Ancak, geniş tanımlı işsizlik olarak bilinen "atıl işgücü" oranındaki artış dikkat çekti.

İŞSİZ SAYISINDA 96 BİN KİŞİLİK AZALMA OLMUŞ

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Mart ayında bir önceki aya göre 96 bin kişi azalarak 2 milyon 873 bin kişi oldu. Erkeklerde işsizlik yüzde 6,8, kadınlarda işsizlik yüzde 10,7 çıktı.

İstihdam edilenlerin sayısı Mart ayında ivme kazanarak 226 bin kişi arttı. İstihdam oranı %48,5 olarak gerçekleşirken, bu oran erkeklerde %66,0, kadınlarda ise %31,5 oldu. İşgücüne katılma oranı ise hafif bir artışla %52,8 seviyesine yükseldi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %15,3 seviyesine geriledi. Genç erkeklerde bu oran %12,8 iken, genç kadınlarda işsizlik oranı %20,4 olarak tahmin edildi.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 31,5’E YÜKSELDİ

Haberin en dikkat çekici verisi ise "atıl işgücü" oranında görüldü. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan bu geniş tanımlı oran, Mart ayında 1,6 puan artarak %31,5 oldu. Bu durum, iş arama umudunu yitirenlerin veya çalışma saatlerinden memnun olmayanların sayısının arttığına işaret ediyor.

ÇALIŞMA SÜRELERİ KISALDI

İstihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Mart ayında bir önceki aya göre 0,8 saat azalarak 41,7 saat olarak kaydedildi.