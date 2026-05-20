Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakimevi'nde Doğu Anadolu Bölgesi milletvekilleriyle istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantılarda gerçekleştirilen değerlendirmelerin yargı hizmetlerinin hızlandırılması ve erişilebilirliğinin yükseltilmesi açısından yol gösterici olduğunu ifade eden Gürlek, adliye, lojman, hakim, savcı ve personel ihtiyaçlarının yanı sıra vatandaşlardan gelen talep ve beklentilerin de önem taşıdığını belirtti.

Gürlek, "Bu toplantılar bizim için faydalı oluyor. Özellikle siz bölgeden sahadan ihtiyaçları bize söylüyorsunuz, vatandaş gözüyle bölgenin bir ihtiyacı varsa, bir memnuniyeti, memnuniyetsizliği varsa biliyorsunuz. 12. Yargı Paketimiz var. Onunla ilgili milletvekillerimizin görüşleri, bölgenin görüşleri bizim için çok kıymetli" sözlerini sarf etti.

'YETİŞKİNLERLE AYNI ORANDA CEZA VERİLMESİ YÖNÜNDE DÜZENLEME YAPTIK'

Özellikle suça sürüklenen çocuklara yönelik cezalar konusunda hem yargılama hem de infaz aşamasında düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Gürlek, son dönemde yaşanan bazı olayların toplumda "cezasızlık" algısına yol açtığını belirtti.

Gürlek, açıklamalarının devamında şunları söyledi, "Özellikle suça sürüklenen çocuklara verilen cezaların artırılmasına ilişkin toplumda bir ihtiyaç vardı. Son zamanlarda biliyorsunuz maalesef bazı olumsuz eylemler oldu. Verilen cezalar toplumda sanki cezasızlık algısı oluşturuyordu. Özellikle 15 ve 18 yaş aralığındaki çocukların adam öldürme gibi bazı eylemlerden dolayı verilen cezalar bakımından yetişkinlerle aynı oranda ceza verilmesi yönünde bir düzenleme yaptık."

15-18 yaş grubundaki çocuklar ile ilgili infaz sisteminde de değişiklik yapılacağını duyuran Gürlek, mevcut sistemde içeride geçirilen sürenin farklı uygulandığını ifade ederek, "Normalde biliyorsunuz suça sürüklenen çocuklar 15-18 yaş aralığında yatmış oldukları cezalar içeride 1 gün, 2 gün olacak şekilde infaz düzenlemesi vardı. Bunu da değiştiriyoruz. Normalde 1'e 1 infaz düzenlemesi oluyor" ifadelerini kullandı.

SUÇA KARIŞMIŞ ÇOCUKLAR, İTİBAREN TAKİP EDİLECEK

Okullardaki çocuklara yönelik yeni bir izleme mekanizması üzerinde çalışıldığını da ifade eden Gürlek, suça karışan çocukların erken yaşta gözlemlenmesi ve ailelerle koordineli biçimde takip edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Gürlek, "11 yaşından itibaren okullarda özellikle bu şekilde eyleme karışmış, suça karışmış çocukların gözlemlenmesi, takip edilmesi, daha sonradan ailelerin de ziyaret edilerek bu çocukların son durumlarının kayıt altına getirilmesi gerekiyor. Bu konuda Aile Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımızla ortak bir komisyon kurduk" sözlerini sarf etti.

Sosyal medya düzenlemelerine de değinen Gürlek, belirli katalog suçlar bakımından kimlik doğrulama sistemine ilişkin hükümler üzerinde çalışıldığını açıkladı. Tüm vatandaşların kayıt altına alınacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Gürlek, belirli suçların soruşturulması kapsamında yargı makamlarının talebi doğrultusunda kimlik bilgilerinin tespit edilmesinin hedeflendiğini söyledi.