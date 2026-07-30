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Başakşehir UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya erken veda etti.

'ASLA HAK ETMEDİĞİMİZ BİR MAÇ OLDU'

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Başından sonuna kadar asla hak etmediğimiz bir maç oldu. Çok kötü geçen bir 90 dakika. Maçın hiçbir anında o hissi yakalayamadık. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz." dedi.

'BU ELENİŞ HEPİMİZİN CANINI YAKTI'

Geçen sezon verilen emeğin karşılığını alamadıklarını belirten Şahin, "Geçen sezon bu kadar emek verip bu şekilde elenmek hepimizin canını yakıyor. Bu kadar emek verdik, bunun acısını ne yazık ki yaşayacağız. Ancak yeniden ayağa kalkmamız lazım." ifadelerini kullandı.

'BU MAÇTAN DERS ÇIKARMALIYIZ'

Genç teknik adam, "Bu maçtan çok ders çıkarmamız lazım. Eğer doğru dersi çıkarırsak sezon bizim açımızdan iyi gider. Sezon hazırlıklarının ilk günü oyuncularıma bu sezonun çok daha zor geçeceğini söylemiştim. Onlar da bugün bunu anlamıştır diye düşünüyorum." diye konuştu.

'SADECE KEMEN'E BAĞLAYAMAYIZ'

Mağlubiyeti sakatlığı nedeniyle rövanşta forma giyemeyen Olivier Kemen'in yokluğuna bağlayamayacaklarını belirten Şahin şunları söyledi:

"Kemen bizim için çok önemli bir oyuncu ama olsaydı maçı kazanırdık diyemeyeceğim. Çünkü maçın başından sonuna kadar hiçbir zaman seviyemizi yakalayamadık. Oynayan oyuncuların elinden geleni yapması lazım. Maçın hiçbir anında ne yazık ki yoktuk." sözleriyle takım performansına dikkat çekti.