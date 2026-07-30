Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Ay Yapım'ın yeni dizisi 'Ömür Usta' için kamera karşısına geçildi. Yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği, senaryosunu Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı dizi, başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'yi buluşturuyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKTİ

Gazete Pencere'de yer alan habere göre, Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin yanı sıra dizinin kadrosunda Enes Koçak, İbrahim Selim, Gülçin Kültür Şahin, Pınar Çağlar Gençtürk, Sude Zülal Güler ve Zerrin Sümer de yer alıyor. Çekimleri İstanbul'da başlayan yapım, yayın öncesinde oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

ÖMÜR'ÜN HİKAYESİ...

Aile bağları, ihanet, aşk, sınıf çatışmaları ve ikinci şanslar ekseninde devam eden dizinin senaryosu, yoksulluk içinde otomobil tamiratı yaparak üç çocuğu ve kayınvalidesiyle yaşam mücadelesi veren Ömür'ün hikâyesini konu alıyor. Tüm zorluklara rağmen yeniden ayağa kalkmaya çalışan bir kadının yaşamını anlatan 'Ömür Usta', yakında NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak.