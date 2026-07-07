"Veda Mektubu" dizisinin ardından İstanbul'u geride bırakarak İzmir'de yaptırdığı çiftlik evine taşınan Yeşilçay, burada zamanın büyük bir bölümünü bahçe ve tarla işleriyle geçiriyor.
Nurgül Yeşilçay’dan avokado trendine patlıcanlı kabaklı gönderme
Yoğun şehir yaşamını geride bırakarak İzmir'deki çiftlik evinde doğayla iç içe bir hayatı tercih eden ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, bahçesinden topladığı doğal ürünlerle avokado trendine esprili bir göndermede bulundu. Yeşilçay’ın yaptığı gönderme takipçilerini güldürdü.Hande Karacan
Daha önce traktör kullanırken ve ağaç budarken paylaştığı görüntülerle dikkat çeken oyuncu, bu kez tarladaki hasadını ve mutfaktaki hazırlıklarını takipçileriyle paylaştı. Hasır şapkası ve sade tarzıyla tarlaya çıkan Yeşilçay, kış için doğal ürünlerini topladı.
AVOKADO MODASINA ESPRİLİ GÖNDERME
Bahçesinden patlıcan, kabak, koruk ve asma yaprağı toplayan ünlü oyuncu, videoda popüler beslenme alışkanlıklarını mizahi bir dille eleştirdi. İstanbul'daki avokado trendine değinen Yeşilçay, "İstanbul resmen avokado istilası altında. Sabah avokadolu omlet, öğlen avokadolu salata, akşam avokadolu balık... Avokado bile kendini bu kadar sevmiyordur. Ben sabah akşam avokado yiyemem kardeşim" sözleriyle takipçilerini güldürdü.
Topladığı sebzeleri gösterirken ise, "Bu bir avokado değil, bu bir kabak. Mücverini yapacağız, kızartmasını yapacağız" diyerek doğal üretimin önemini esprili bir dille vurguladı.
BAHÇEDEN MUTFAĞA UZANAN ORGANİK HAZIRLIK
Hasadın ardından mutfağa geçen Yeşilçay, kendi hazırladığı kantaron yağını ve koruk suyunu da takipçilerine gösterdi. Daha sonra topladığı domates ve biberleri özenle hazırlayarak domates sosu yaptı. Blenderdan geçirilen sebzeleri kavanozlara dolduran oyuncu, kışlık erzaklarını da tamamladı.
Videonun sonunda kavanozları işaret eden Yeşilçay, "Şimdi bunlar taşınacak, İstanbul'a gidecek. Ben ise kaçıyorum" diyerek paylaşımını yine esprili bir ifadeyle noktaladı.
NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR?
Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976 tarihinde Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra, 2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Henüz üniversite öğrencisiyken rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki "Gülsüm" karakteriyle dikkat çekmeye başladı.
Oyunculuk kariyerindeki büyük çıkışını ise 2002 yılında Çağan Irmak yönetmenliğindeki Asmalı Konak dizisinde canlandırdığı "Bahar Karadağ" karakteriyle yaptı. Aynı yıl Teoman ile birlikte Mumya Firarda filminde kamera karşısına geçti. 2003 yılında, dizinin devamı niteliğindeki Asmalı Konak: Hayat filminde Özcan Deniz ile başrolü paylaştı.
2004 yılında Anlat İstanbul filminde "Saliha" karakterini canlandıran Yeşilçay, aynı dönemde Hande Ataizi ile birlikte Melekler Adası dizisinde rol aldı. Dizide birlikte oynadığı Cem Özer ile 26 Ekim 2004 tarihinde evlendi. Hamileliğinin son döneminde diziden ayrılan oyuncu, 22 Mayıs 2005'te oğlu Osman Nejat'ı dünyaya getirdi.
2005 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği Eğreti Gelin filmindeki "Kostak Emine" performansıyla 12. Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Aynı dönemde Belalı Baldız dizisinde Berna Laçin ve Kenan Işık ile başrolleri paylaştı. Bir yıl sonra Cem Özer ile Sen Olmasaydın adlı tiyatro oyununda sahne aldı.
2006 yılında Fatih Akın'ın yazıp yönettiği Yaşamın Kıyısında filminin çekimlerine katıldı. Filmde canlandırdığı "Ayten Öztürk" karakteriyle uluslararası alanda da dikkat çeken oyuncunun yer aldığı yapım, 2007 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışırken "En İyi Senaryo" ödülünü kazandı. Aynı yıl Ezo Gelin dizisinde başrol oynayan Yeşilçay, ayrıca 31. Uluslararası Kahire Film Festivali'nde ana jüri üyeleri arasında yer aldı.