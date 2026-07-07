Nurgül Yeşilçay’dan avokado trendine patlıcanlı kabaklı gönderme

BAHÇEDEN MUTFAĞA UZANAN ORGANİK HAZIRLIK

Hasadın ardından mutfağa geçen Yeşilçay, kendi hazırladığı kantaron yağını ve koruk suyunu da takipçilerine gösterdi. Daha sonra topladığı domates ve biberleri özenle hazırlayarak domates sosu yaptı. Blenderdan geçirilen sebzeleri kavanozlara dolduran oyuncu, kışlık erzaklarını da tamamladı.

Videonun sonunda kavanozları işaret eden Yeşilçay, "Şimdi bunlar taşınacak, İstanbul'a gidecek. Ben ise kaçıyorum" diyerek paylaşımını yine esprili bir ifadeyle noktaladı.