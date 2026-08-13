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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecikli sporcu Nurefşan Olgun, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Atletizm Yarı Final Müsabakaları’nda elde ettiği derecelerle finallere katılmaya hak kazandı.

Müsabakalarda iki farklı branşta mücadele eden Nurefşan Olgun, uzun atlamada üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Olgun, 80 metre engelli yarışında ise dördüncü sırada yer aldı.

Elde ettiği dereceler sonucunda ANALİG Finallerine katılma hakkı kazanan genç sporcu, Bilecik’i final müsabakalarında temsil edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Nurefşan Olgun ve antrenörü Mert Moralı’yı başarılarından dolayı tebrik ederek, final müsabakalarında başarılar diledi.