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Kaynak: DHA

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı.

HATAY-GAZİANTEP SEFERİNİ YAPIYORDU

Edinilen bilgilere göre kaza, Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı.

Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edilirken, ekipler kazaya karışan araçlardaki yolcular için çalışma yürüttü.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da kazanın ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."