AKOM gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (27 Eylül 2026)

30 Eylül Çarşamba: İstanbul'da çok bulutlu ve sağanak yağışlı hava bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığının 13, en yüksek sıcaklığının ise 19 derece olması tahmin ediliyor. Yağış miktarının metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında olması öngörülüyor.

1 Ekim Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların 12 ila 20 derece arasında seyredeceği tahmin edilirken, yağış beklenmiyor.