Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların hızla düşmesi beklenirken, kent genelinde yer yer metrekareye 60 ila 100 kilogram arasında yağış düşebileceği tahmin ediliyor.
AKOM gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (27 Eylül 2026)
İstanbul ve Marmara Bölgesi, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. AKOM, 27-30 Eylül tarihleri arasında kuvvetli sağanak ve fırtına beklerken, bazı bölgelerde yağış miktarının metrekarede 100 kilograma ulaşabileceği uyarısında bulundu.Mina Kaymakçı
İstanbul'da hava sıcaklıkları hızla düşerken kuvvetli yağış ve fırtına için uyarı geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde etkili olacağını bildirdi.
Yoğun yağış nedeniyle su baskını, ani sel ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzlukların da meydana gelebileceği ifade edildi. Vatandaşlardan yağışın kuvvetli olduğu saatlerde zorunlu olmadıkça riskli bölgelerde bulunmamaları, trafikte daha dikkatli hareket etmeleri ve yetkili kurumlar tarafından yapılacak güncel uyarıları takip etmeleri istendi.
SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRACAK
27 Eylül Pazar günü (Bugün) sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan serin havayla birlikte günün en yüksek sıcaklığının 22 derece civarında olması bekleniyor.
Akşam saatlerinden itibaren ise yağışların kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.
Pazar günü İstanbul'da sabah saatlerinde sıcaklığın 19 derece, öğle saatlerinde 22 derece, akşam saatlerinde 20 derece ve gece saatlerinde ise 17 derece civarında olması bekleniyor.
Nem oranının yüzde 55 ile yüzde 90 arasında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın poyraz yönünden sert ve zaman zaman fırtınamsı şekilde saatte 30 ila 60 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.
Kent genelinde Pazar günü metrekareye 20 ila 50 kilogram arasında yağış düşmesi beklenirken, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.
AKOM'un değerlendirmelerine göre, Pazar akşam saatlerinden itibaren yağışların özellikle Avrupa Yakası, Boğaz çevresi, İstanbul'un kuzey bölgeleri ve Anadolu Yakası'nda etkisini artırması bekleniyor.
İl genelinde yer yer çok kuvvetli ve gökgürültülü sağanak yağışların görülmesi beklenirken, bazı bölgelerde metrekareye 60 ila 100 kilogram arasında yağış düşebileceği öngörülüyor.
Kuvvetli yağışların kısa sürede etkili olması halinde özellikle düşük kesimlerde, dere yataklarında ve altyapının yetersiz kaldığı noktalarda su baskını ve ani sel riskinin artabileceği belirtiliyor.
Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgasıyla birlikte İstanbul'da sıcaklıkların hafta boyunca düşüşünü sürdürmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının 20 derecenin altına gerileyeceği, hafta ortasına doğru ise bazı saatlerde 15 derece civarına kadar düşebileceği tahmin ediliyor.
7 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
28 Eylül Pazartesi: Gökgürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığının 16, en yüksek sıcaklığının ise 20 derece olması tahmin ediliyor. Beklenen yağış miktarının metrekareye 20 ila 50 kilogram arasında olacağı öngörülüyor.
29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor. Sıcaklığın 14 ila 18 derece arasında seyredeceği tahmin edilirken, yağış miktarının metrekareye 30 ila 60 kilogram arasında olabileceği belirtiliyor.
30 Eylül Çarşamba: İstanbul'da çok bulutlu ve sağanak yağışlı hava bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığının 13, en yüksek sıcaklığının ise 19 derece olması tahmin ediliyor. Yağış miktarının metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında olması öngörülüyor.
1 Ekim Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların 12 ila 20 derece arasında seyredeceği tahmin edilirken, yağış beklenmiyor.
2 Ekim Cuma: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığının 12, en yüksek sıcaklığının ise 19 derece olması tahmin ediliyor. Yağış miktarının metrekareye 3 ila 7 kilogram arasında olabileceği öngörülüyor.
3 Ekim Cumartesi: Gökgürültülü sağanak yağışların yeniden etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların 13 ila 20 derece arasında seyredeceği, yağış miktarının ise metrekareye 5 ila 15 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.