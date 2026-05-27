Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın ilgilendiği isimler arasında yer aldığı iddia edilen Nuno Espirito Santo ile ilgili şaşırtıcı bir gelişme yaşandı.

West Ham'ın Premier Lig'de küme düşmesinin ardından Portekizli teknik adamla yolların ayrılacağı konuşuluyordu. Ancak kulüpten yapılan açıklamada önümüzdeki sezon Championship'te takımın başında Nuno Espirito Santo'nun olacağı resmen açıklandı.

Bunun üzerine Beşiktaş'ın teknik direktör adayları listesinden bir isim silinmiş oldu.

WEST HAM UNITED NUNO ESPIRITO SANTO İLE YOLA DEVAM EDİYOR

West Ham'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol operasyonları her zaman birinci önceliğimiz olmak zorunda ve gelecek sezonun planlamasına da pazar günü son düdüğün çalmasının hemen ardından başladık.

Haftanın başında Teknik Direktör Nuno Espírito Santo ile görüşmeler gerçekleştirdik ve kendisinin kulübe olan bağlılığını sürdürdüğünü memnuniyetle teyit ediyoruz. Bizim ona olan güvenimiz gibi, onun da kulübe olan bağlılığı devam ediyor.

Nuno, West Ham United’ı ilk denemede yeniden Premier Lig’e taşıma konusunda son derece motive olduğunu açık şekilde ortaya koydu. Önümüzdeki sezon için tartışmasız hedefimiz bu olmalı.

Nuno daha önce Championship’te bir sezon görev yaptı ve 2018 yılında Wolverhampton Wanderers ile 99 puan toplayarak şampiyonluğa ulaşması büyük bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Pazar günü ortaya çıkan sonuç elbette acı vericiydi ancak yönetim kurulu, son aylarda takımda genel anlamda gelişim ve ilerleme işaretleri görüldüğüne inanıyor. Bu nedenle Nuno’nun bu ilerlemeyi sürdürmesini istiyoruz."