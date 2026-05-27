Yeniçağ Gazetesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Meteoroloji gün verdi: Bazı illerde bayramda yağmur bardaktan boşalacak

Meteoroloji gün verdi: Bazı illerde bayramda yağmur bardaktan boşalacak

İçişleri Bakanlığı, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Sakarya başta olmak üzere birçok bölgede yarın etkili olması beklenen gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Meteoroloji gün verdi: Bazı illerde bayramda yağmur bardaktan boşalacak - Resim: 1

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan güncel veriler doğrultusunda geniş bir bölgeyi kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı. Yapılan resmi açıklamada, yarından itibaren birçok şehirde yerel olarak çok kuvvetli yağışların görüleceği aktarıldı.

1 7
Meteoroloji gün verdi: Bazı illerde bayramda yağmur bardaktan boşalacak - Resim: 2

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre, 28 Mayıs 2026 Perşembe günü itibarıyla şu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların yer yer şiddetini artırması öngörülüyor:

2 7
Meteoroloji gün verdi: Bazı illerde bayramda yağmur bardaktan boşalacak - Resim: 3

Ankara, Çankırı ve Kırıkkale il genelinde,

İç Ege bölgesi ile Göller Yöresi'nde,

3 7
Meteoroloji gün verdi: Bazı illerde bayramda yağmur bardaktan boşalacak - Resim: 4

Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde,

Sakarya ve çevresinde.

4 7
Meteoroloji gün verdi: Bazı illerde bayramda yağmur bardaktan boşalacak - Resim: 5

Meteorolojik veriler ışığında, ani ve yoğun yağışların beraberinde getirebileceği tehlikelere dikkat çekildi. Bakanlık, yağışların yerel düzeyde kuvvetli olacağını belirterek oluşabilecek riskleri sıraladı.

5 7
Meteoroloji gün verdi: Bazı illerde bayramda yağmur bardaktan boşalacak - Resim: 6

Yapılan açıklamada; sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ani lokal dolu yağışları, yağış esnasında oluşabilecek şiddetli rüzgar ve şehir içi ile şehirler arası ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tüm vatandaşların son derece dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

6 7
Meteoroloji gün verdi: Bazı illerde bayramda yağmur bardaktan boşalacak - Resim: 7

Açıklamanın sonunda, can ve mal güvenliğinin korunması adına vatandaşların resmi ve yetkili kurumlar tarafından yapılacak anlık uyarıları yakından takip etmesi gerektiği önemle hatırlatıldı.

7 7
Kaynak: DHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro