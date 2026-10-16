Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmesinde çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti. Sürecin, toplumun büyük çoğunluğunun desteği doğrultusunda devam ettiğini söyleyen Kurtulmuş, endişe duyulmasını gerektiren bir durum bulunmadığını dile getirdi.

Kurtulmuş, Mekke Anlaşması’na ilişkin açıklamasında ise anlaşmanın herhangi bir üçüncü ülkeye yönelik düşmanlık amacı taşımadığını vurguladı. Anlaşmanın mezhepler arasındaki gerilimi artıracak bir girişim olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.