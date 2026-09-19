YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sinop’taki temasları kapsamında 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Ziyarete YENİ Parti Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya ve Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Aysun Özsönmez de katıldı.

Cemiyet Başkanı Cengiz Demirel, Suiçmez ve Yavuzyılmaz’a basın çalışanlarının sorunlarını anlattı. Gazetecilerin mesleki sorunlarının çözümü için basın meslek yasasının çıkarılması gerektiğini belirten Demirel, özellikle sahada çalışan muhabirlerin işverenler karşısında korunmaya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

DEMİREL: BASIN MESLEK YASASI ÇIKARILMALI

Demirel, şöyle konuştu:

“Basının sorunları var. Ölmek üzereyiz ama biz ölürsek de bir şey fark etmez. Basından kaynaklanan Türkiye’nin büyük sorunları var. Tüm bunların nedeni, hâlâ ülkemizde bir meslek yasasının çıkarılmamış olması. Buradaki en büyük sorun, alanda çalışan ve 212 sayılı Kanun’a tabi olan muhabirlerimizin patronlara karşı savunmasız olmaları.”

Yavuzyılmaz da basın meslek yasasının uzun süredir gündemlerinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Özellikle eksik kalan meslek yasasının çıkarılması konusu bizim gündemimizdeydi. Her dönem gazeteci, basın ve medya kökenli birçok kişiyi milletvekili yaparak bu mesleki sorunları Meclis’e taşımaya gayret ediyoruz. Önümüzde seçime kadar beş yıl yok; bir ya da en fazla bir buçuk yıl var. Dolayısıyla bu sorunların çözümünün nerede olduğunu artık hepimiz biliyoruz. AKP’nin veya sarayın kapısını çalıp ‘24 yıldır iktidardasınız, yapmadınız ama belki son bir ihtimal yapar mısınız’ diyerek umutları oraya taşımanın çok faydası yok.”

“AKKUYU’NUN YÖNETİM KURULUNDA TEK BİR TÜRK BİLE BULUNMUYOR”

Cemiyet ziyaretinin ardından Sinop’ta yapılması planlanan nükleer santrale ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin nükleer santrallerle ilgili en büyük macerası Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile başladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ni yapan Akkuyu Nükleer AŞ’nin yönetim kurulunda şu anda tek bir Türk bile bulunmuyor. Yönetim kurulu üyeleri, dördü Rus ve biri Fransız olmak üzere tamamen Türkiye’nin bilgisi ve yönetim kabiliyetinin dışında bir şekilde idare ediliyor. Akkuyu Nükleer AŞ’nin mali müşavir raporlarına göre Rusya’nın yaptığı plan, buradaki santralden 2088 yılına kadar 180 milyar dolar net kâr edeceğini gösteriyor. Bu kârı da Türkiye’deki vatandaşlarımızın ödediği faturalardan elde etmiş olacak.”

Bir nükleer santralin sıradan bir ticari işletme gibi değerlendirilemeyeceğini belirten Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

“Akkuyu Nükleer AŞ, 60 yıllık işletme süresine sahip. Bunun 20 yıllık uzatma ve 20 yıllık da söküm süresi olduğunu düşünürsek bu, 100 yıl demek. Yarın açılsa 2126 yılına kadar bu nükleer santralin işletmesi Rusya’da olacak. Rusya burada sadece bir nükleer santral işletmeyecek, aynı zamanda 11-12 kilometrekarelik bir alanda 100 yıl boyunca Doğu Akdeniz’e komşu hâlde bulunacak. Bu santralde çalışanların sadece Rus vatandaşları olduğunu idari ve teknik anlamda düşünmemek gerekir. Aynı zamanda onların neredeyse tümünün birer Rus askeri olabileceğini de hesap etmek gerekir.”

“SİNOP’TAKİ SANTRAL AYNI ANLAŞMA TEKNİĞİYLE YAPILMAK İSTENİYOR”

Sinop’ta yapılması planlanan nükleer santralin Akkuyu ile aynı anlaşma yöntemiyle hayata geçirilmek istendiğini savunan Yavuzyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dolayısıyla Doğu Akdeniz’de bir vatan toprağı Rusya’ya terk ediliyordu. Şimdi de Karadeniz’de, Sinop’ta bir vatan toprağı aynı şekilde yine bir yabancı ülkeye 100 yılı bulacak şekilde tahsis edilmek üzere. AKP’ye sorsanız ‘Biz köprüleri, otoyolları ve tünelleri 30 yıllığına satmıyoruz, işletme haklarını özelleştirmeyle devrediyoruz’ diyor. Aynı bakış açısı ve manipülasyonla nükleer santralle ilgili bu alanlar için de ‘Biz onlara vermiyoruz’ diyorlar. Vermiyorsun ama 100 yıllığına tahsis ediyorsun. Yüz yıl boyunca onların olacak ve onlar işletecek.”

Türkiye’nin nükleer santral teknolojisine henüz kendi olanaklarıyla ulaşamadığını belirten Yavuzyılmaz, “Süreçler kendi denetimimizde ilerleyemeyecek. Türk mühendisler Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne veya Sinop’ta yapılması planlanan santralin yönetim odalarına girdiklerinde bütün yönergelerin ve talimatnamelerin Kiril alfabesiyle yazıldığı gerçeğiyle karşılaşacak” dedi.

SUİÇMEZ: MEMNUN OLAN BİR ALLAH’IN KULUNU GÖREMEDİK

YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise Erfelek ilçesindeki temaslarına ilişkin şunları söyledi:

“Vatandaş, iktidarın zam yağmurunda şemsiyesiz kalmış durumda. Artık bize ‘Bizi bunlardan kurtarın’ diyorlar. Erfelek’te halkın ve esnafın arasındaydık. Çarşıyı gezdiğiniz zaman satıcıyla alıcıyı aynı anda gözlemleyebiliyor ve tepkilerini alabiliyorsunuz. Hem satıcı hem alıcı, hem üretici hem de tüketici şikâyetçi. Memnun olan bir Allah’ın kulunu göremedik. Partimize, il ve ilçe başkanımıza, kadın ve gençlik kollarımıza ve milletvekillerimize büyük bir ilgi vardı. Bu ilginin oya da yansıyacağını düşünüyorum.”