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Amerikan “Noah’s Ark Scans” (Nuh’un Gemisi Taramaları) ekibi, Türkiye’deki partnerleriyle birlikte Ağrı Dağı yakınlarındaki Durupınar Formasyonu’nda bugüne kadarki en kapsamlı bilimsel araştırmayı yürütmek için gerekli resmi izinleri aldıklarını duyurdu.

İLERİ TEKNOLOJİYLE DETAYLI İNCELEME YAPILACAK

İngiliz basınında yer alan haberlere göre ekip, çalışmalarda tahribatsız sondaj, ileri seviye uzaktan algılama teknolojileri, yeni nesil görüntüleme sistemleri ve yeraltını haritalayabilen “Gopher” adlı yeraltı drone’unu kullanacak.

“KESİN KANIT” HEDEFİ

Sputnik'in derlediği habere göre, izinlerin alınmasının ardından yapılan açıklamada, araştırma ekibi bu çalışmalarla Nuh’un Gemisi’nin varlığına dair “kesin ve tartışılmaz kanıt” sunmayı hedeflediklerini belirtti.

DAHA ÖNCEKİ RADAR BULGULARI

Daha önce yer radarı (GPR) ile yapılan çalışmalarda, 6 metreden fazla derinlikte doğal jeolojik oluşumlarla tam örtüşmeyen köşeli yapılar ve boşluklar tespit edildiği öne sürülmüştü.

TARTIŞMALI AÇIKLAMALAR

Ekibin bağış toplama sorumlusu Lauren Witzke, yaptığı açıklamada çalışmanın yalnızca bilimsel bir araştırma olmadığını belirterek, “Nuh’un Gemisi’nin ve onu ilham eden Tanrı’nın gerçek olduğunun teyididir” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR BU YIL BAŞLAYACAK

Seferin bu yıl içinde başlaması planlanırken, elde edilecek ilk bulguların veri analizlerinin ardından kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

DURUPINAR FORMASYONU’NUN GEÇMİŞİ

Ağrı Dağı’nın yaklaşık 29 kilometre güneyinde yer alan Durupınar Formasyonu, 1948 yılında şiddetli yağışlar ve depremler sonrası ortaya çıkmış ve bir çoban tarafından keşfedilmişti. Formasyonun, İncil’de tarif edilen Nuh’un Gemisi’nin ölçüleriyle (yaklaşık 157 metre uzunluk, 26 metre genişlik) benzerlik gösterdiği iddia ediliyor.

ÖNCEKİ İDDİALAR VE YORUMLAR

Araştırma ekibi radar verilerinde dik açılı yapılar, yeraltı boşlukları ve farklı toprak bileşimi tespit ettiklerini, bunun çürümüş bir gemiye işaret edebileceğini öne sürerken; bilim insanları bu tür yapıların doğal jeolojik süreçlerle de açıklanabileceğini ifade ediyor.