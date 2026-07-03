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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sahte resmi belge düzenleyerek haksız kazanç sağladığı öne sürülen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" (TCK 220), "Resmi Belgede Sahtecilik" (TCK 204) ve "Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği" (TCK 204/2) suçları kapsamında yürütülüyor.

Soruşturmada, nüfus müdürlüklerinde görev yapan bazı memurlarla iş birliği yapan şüphelilerin, aranan kişilere sahte kimlik kartı, sürücü belgesi iptal edilen veya hiç ehliyet almamış kişilere sahte sürücü belgesi, yabancı uyruklu kişilere ise sahte ikamet izni belgesi temin ettiği belirlendi.

Ayrıca örgütün, yurt dışında yaşayan ancak Türkiye'de adına kayıtlı taşınır veya taşınmaz bulunan kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak sahte kimlik kartları düzenlediği, bu belgelerle Tapu Müdürlüklerinde satış işlemi yapmaya teşebbüs ettiği ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, 31 şüpheliye ait İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'deki adreslerde 3 Temmuz 2026 tarihinde eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemlerinin gerçekleştirilmesi talimatı verildi.

Operasyona ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.