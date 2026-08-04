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Kaynak: Haber Merkezi

Çeşitli illerde ve yurt dışında ikamet eden vatandaşlar, eski tip sürücü belgesi veya nüfus cüzdanlarını yenilemek için kurumlara başvurduklarında beklenmedik bir durumla karşılaştı. Görevliler, müracaat eden kişilere daha önce Kilis'ten yeni nesil kimlik kartı çıkartıldığını bildirdi.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre yaşanan mağduriyetin ardından farklı şehirlerde adli makamlara ve emniyet birimlerine yapılan şikâyetler, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde toplandı. Yürütülen incelemelerin derinleştirilmesiyle organizasyonun detayları ortaya çıkarıldı.

Soruşturmanın ilk safhasında, Kilis Nüfus Müdürlüğündeki sistem üzerinden vatandaşların kişisel bilgileri kullanılarak yabancı uyruklu şahıslar adına en az 22 adet bordo ve gri pasaport ile 8 adet kimlik kartı üretildiği belirlendi.

Murat Avcı ve Tarık Avcı isimli şahısların süreci organize ettiği tespit edildi. Kilis Merkez İlçe Nüfus Müdürü Mehmet Bars, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Vedat Kaya ve büro personeli Mahmut Apaydın’ın sistem üzerinden fotoğrafları ve parmak izlerini değiştirdiği saptandı. Şüphelilerin kendi aralarında yoğun telefon trafiği gerçekleştirdiği HTS analizleriyle doğrulandı.

Hazırlanan iddianamede sanıkların "Zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "kamu görevlisini resmi belgede sahteciliğe azmettirme" suçlarından yargılanması talep edildi.

Açığa alınan ve tutuksuz yargılanan sanıkların İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi. Davanın 13'üncü celsesinde esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, usulsüzlük yöntemini gözler önüne serdi.

Mütalaada, biyometrik verileri sistemde yer almayan, uzun yıllardır yurt dışında bulunan ya da çipli kimlik kartına geçiş yapmamış kişilerin bilgilerinin kullanıldığı belirtildi. Görevli kamu personeliyle kurulan irtibatlar vasıtasıyla, aldatma kabiliyeti yüksek ve ilk bakışta sahteliği anlaşılamayan resmi evraklar üretildi.

Savcı, “Nüfus müdürlüğünde görevli kamu görevlileri olan sanıklar Mahmut Apaydın, Mehmet Bars ve Vedat Kaya’nın “Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” suçundan cezalandırılmasını istedi. Duruşma 16 Ekim 2026 tarihine ertelendi.