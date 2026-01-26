Gazeteci Hüseyin Günay, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'la görüştüğü esnada Beyaz Saray bahçesinde sarf ettiği ifadeler sebebiyle NTV Washington Temsilciliği işinden çıkarılmıştı.

Geçen sene meydana gelen olaydan sonra Günay'ın yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu.

HALK TV'YE GEÇTİ

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Günay'ın artık kanalın Avrupa Temsilcisi olarak görev yapacağını açıkladı.

Toktaş'ın X hesabından gerçekleştirdiği bu duyuruyu Günay da şu ifadelerle alıntılayarak doğruladı:

"Selamlar, herkese kolay gelsin. Halk TV’deyim. Mutlu ve heyecanlıyım. Avrupa’yı yerinden izleyeceğim. Yakında ekranda görüşmek üzere."