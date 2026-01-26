Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele öncesi yapay zeka temelli analizle hazırlanan skor tahmini dikkat çekti. Takımların son form durumları, eksikler ve teknik detaylar doğrultusunda yapılan değerlendirmeye göre favori netleşti.

MANCHESTER CITY FAVORİ AMA ÖNEMLİ EKSİLER VAR

Manchester City, Premier Lig’de ve Avrupa arenasında iç sahadaki üstün performansıyla bilinse de bu sezon önemli sakatlıklar yaşıyor.

Savunmada Ruben Dias, Gvardiol, John Stones gibi kilit isimler yok. Rodri’nin cezalı olması, orta sahadaki oyun akışını da olumsuz etkiliyor.

Yine de Pep Guardiola’nın öğrencileri, topa hakimiyeti ve baskılı oyunlarıyla hala güçlü bir takım görüntüsünde.

GALATASARAY'IN HÜCUM GÜCÜ GÖZ DOLDURUYOR

Galatasaray özellikle gol yollarında Victor Osimhen'e güveniyor. Son lig maçında Karagümrük’ü 3-1 yenen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak da dikkat çekti. Okan Buruk’un öğrencileri deplasmanda hızlı hücumlarla etkili olabiliyor. Osimhen ve Icardi gibi yıldızlara ek olarak İlkay Gündoğan da City’ye karşı ayrı bir motivasyonla sahada olacak.

MAÇ SENARYOSU: BASKILI, DİRENÇLİ GALATASARAY

Yapay zekaya göre maç senaryosu, City’nin ilk dakikalardan itibaren topa hakim olup Galatasaray’ı kendi sahasına hapsetmeye çalışacağı yönünde.

Galatasaray ise kompakt savunma ve hızlı çıkışlarla skor üretmeyi deneyecek. Özellikle City savunmasının eksikliği, Osimhen’in derin koşuları için fırsat yaratabilir.

SKOR TAHMİNİ: MANCHESTER CITY 2-1 GALATASARAY

Tahmine göre mücadele bol pozisyonlu geçecek ve her iki takım da gol bulacak. Yapay zeka, oyun kontrolü ve iç saha avantajı sayesinde Manchester City’nin maçı 2-1 kazanmasını bekliyor.

Galatasaray’ın savunmadaki direnci ve hücumda yaratacağı tehditler sayesinde skoru dengede tutma ihtimali var. Fakat City'nin kalite farkı sonucu belirleyebilir.