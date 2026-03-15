İngiltere Premier Lig'de son haftalara doğru yaklaşırken kümede kalma mücadelesi veren Nottingham Forest kötü gidişata Fulham karşısında da dur diyemedi.
FULHAM İLE EVİNDE GOLSÜZ BERABERE KALDI
City Ground'da oynanan karşılaşmada golsüz eşitlikle sona ererken puanını 29'a yükselten Nottinham Forest küme hattının hemen üstünde yer aldı.
VITOR PEREIRA LİGDE GALİBİYET HASRETİNİ SONLANDIRAMADI
Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesinin ardından İngiliz ekibi Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi elese de Premier Lig'de galibiyet hasretini sonlandıramadı.
Portekizli teknik adamın yönetiminde çıktığı 4 maçta galibiyet alamayan Nottingham Forest toplamda 7 maçtır kazanamıyor.