Anasayfa Ekonomi 500 bin liranın günlük faizi belli oldu: İşte banka banka oranlar

500 bin liranın günlük faizi belli oldu: İşte banka banka oranlar

Bankalarda mevduat faiz oranları güncellendi. Parasını vadeli hesapta değerlendirmek isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor.

Baran Şükrü Çelik Derleyen: Baran Şükrü Çelik
500 bin liranın günlük faizi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 1

Tasarrufunu vadeli hesapta değerlendirmek isteyenler bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını merak ediyor.

500 bin liranın günlük faizi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 2

Yeniçağ Gazetesi olarak bankaların mevduat faiz oranlarını ve 500 bin TL’nin 1 günlük faiz getirilerini sizler için derledik.

500 bin liranın günlük faizi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 3

Alternatif Bank

Faiz Oranı %44

Net Kazanç:457,48 TL

Vade Sonu Tutar: 500.457,48 TL

500 bin liranın günlük faizi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 4

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 491,61 TL

Vade Sonu Tutar: 500.491,61 TL

500 bin liranın günlük faizi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 5

ODEABANK

Faiz Oranı: %43,25

Net Kazanç: 449,68 TL

Vade Sonu Tutar: 500.449,68 TL

500 bin liranın günlük faizi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 6

FİBABANKA

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 485,96 TL

Vade Sonu Tutar: 500.485,96 TL

500 bin liranın günlük faizi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 7

TEB

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 437,36 TL

Vade Sonu Tutar: 500.437,36 TL

500 bin liranın günlük faizi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 8

HSBC

Faiz Oranı: %42,5

Net Kazanç: 480,31 TL

Vade Sonu Tutar: 500.480,31 TL

500 bin liranın günlük faizi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 9

YAPIKREDİ

Faiz Oranı %41,5

Net Kazanç: 412,73 TL

Vade Sonu Tutar: 500.412,73 TL

500 bin liranın günlük faizi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 10

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: %41

Net Kazanç: 417,02 TL

Vade Sonu Tutar: 500.417,02 TL

500 bin liranın günlük faizi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 11

ING BANK

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 384,25 TL

Vade Sonu Tutar: 500.384,25 TL

500 bin liranın günlük faizi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 12

DENİZBANK

Faiz Oranı: %34,75

Net Kazanç: 392,72 TL

Vade Sonu Tutar: 500.392,72 TL

500 bin liranın günlük faizi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 13

VAKIFBANK

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 452,05 TL

Vade Sonu Tutar: 500.452,05 TL

500 bin liranın günlük faizi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 14

HALKBANK

Faiz Oranı: %32

Net Kazanç: 361,64 TL

Vade Sonu Tutar: 500.361,64 TL

500 bin liranın günlük faizi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 15
