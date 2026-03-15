500 bin liranın günlük faizi belli oldu: İşte banka banka oranlar
Bankalarda mevduat faiz oranları güncellendi. Parasını vadeli hesapta değerlendirmek isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Yeniçağ Gazetesi olarak bankaların mevduat faiz oranlarını ve 500 bin TL’nin 1 günlük faiz getirilerini sizler için derledik.
Alternatif Bank
Faiz Oranı %44
Net Kazanç:457,48 TL
Vade Sonu Tutar: 500.457,48 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 491,61 TL
Vade Sonu Tutar: 500.491,61 TL
ODEABANK
Faiz Oranı: %43,25
Net Kazanç: 449,68 TL
Vade Sonu Tutar: 500.449,68 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 485,96 TL
Vade Sonu Tutar: 500.485,96 TL
TEB
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 437,36 TL
Vade Sonu Tutar: 500.437,36 TL
HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 480,31 TL
Vade Sonu Tutar: 500.480,31 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı %41,5
Net Kazanç: 412,73 TL
Vade Sonu Tutar: 500.412,73 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 417,02 TL
Vade Sonu Tutar: 500.417,02 TL
ING BANK
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 384,25 TL
Vade Sonu Tutar: 500.384,25 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %34,75
Net Kazanç: 392,72 TL
Vade Sonu Tutar: 500.392,72 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 452,05 TL
Vade Sonu Tutar: 500.452,05 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %32
Net Kazanç: 361,64 TL
Vade Sonu Tutar: 500.361,64 TL