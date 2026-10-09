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Kaynak: Haber Merkezi

Norveç, yapay zeka destekli akıllı gözlüklerin kamusal alanlarda kullanımına yönelik yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Hükümetin, gizlilik endişeleri nedeniyle bu cihazların bazı alanlarda kullanımını yasaklayacak bir yasa tasarısı hazırladığı belirtildi.

NRK'nin haberine göre düzenleme; park, plaj, müze, alışveriş merkezi, okul, sağlık tesisi, spor salonu ve halka açık etkinlikleri kapsayacak.

Akıllı gözlüklerde yapay zeka teknolojisinin yanı sıra kamera ve mikrofon bulunması, kişilerin izni olmadan görüntü ve ses kaydı yapılabileceği yönünde endişelere neden oluyor.

Özellikle kalabalık alanlarda bunun önüne geçilmesi amacıyla yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi planlanıyor.

BİREYSEL KULLANIMA İZİN VERİLECEK

Planlanan düzenlemeye rağmen akıllı gözlüklerin bireysel kullanımına izin verileceği belirtildi.

Norveç'teki bazı belediyeler ise daha önce okullarda Meta gözlüklerinin kullanımını geçici olarak yasaklamıştı.