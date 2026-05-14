Nilüfer Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Üç Fidan Gençlik Parkı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında, engelli bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik önemli mesajlar paylaşıldı. Programa Nilüfer Belediye Başkan Vekili Salih Güleç, Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir’in yanı sıra engelli bireyler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Gerçek engel, hayatın önümüze çıkardıklarıdır”

Açıklamada konuşan Başkan Vekili Salih Güleç, engelliliği bireysel bir eksiklik olarak değil, kent yaşamının çözmesi gereken bir sorumluluk alanı olarak değerlendirdiklerini belirtti. Üç Fidan Gençlik Parkı’ndan Halk Evi’ne gerçekleştirilen yürüyüşün yalnızca sembolik bir etkinlik olmadığını vurgulayan Güleç, “Önemli olan bir kişinin engelli olması değil, yaşamın onu kısıtlayan koşullar üretmesidir” ifadelerini kullandı.

Güleç ayrıca, Nilüfer Belediyesi’nin yaklaşık 15 yıldır sürdürdüğü “Bizim Ev” ve “Bizim Bahçe” projeleriyle dezavantajlı bireylere destek vermeyi sürdürdüğünü belirterek, Türkiye’nin kapalı alandaki ilk engelsiz oyun parkını kente kazandırmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Nilüfer Kent Konseyi Engelli Hakları Çalışma Grubu adına konuşan Ayrin Erciyas ise engelli bireylerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekti. Erciyas, MHRS’de öncelikli randevu hakkı, EKPSS’nin daha erişilebilir hale getirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması gibi talepleri içeren bildiriyi kamuoyuyla paylaştı.

Bildiride; eğitim kurumlarının tüm engel grupları için erişilebilir hale getirilmesi, engelli istihdamının artırılması, ilaç ve protez erişimindeki hak kayıplarının giderilmesi, otizmli bireyler için yatılı rehabilitasyon merkezlerinin yaygınlaştırılması ve araç alımına yönelik kısıtlayıcı uygulamaların yeniden değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca sağlık, eğitim, çalışma hayatı ve sosyal yaşamda yaşanan çok yönlü sorunların çözümünün sosyal devlet anlayışının temel bir gereği olduğu ifade edildi. Açıklamada, erişilebilirliğin temel hak olarak kabul edildiği eşit ve onurlu bir yaşamın ertelenemez olduğu mesajı verildi.

Basın açıklamasının ardından engelli bireyler, aileleri ve destekçilerinden oluşan grup, sloganlar eşliğinde Üç Fidan Gençlik Parkı’ndan Nilüfer Belediyesi Halk Evi’ne yürüdü. Yürüyüş boyunca toplumun tüm kesimlerine erişilebilirlik konusunda duyarlılık çağrısı yapıldı.

Etkinlik, Halk Evi önünde sona ererken katılımcılar, Bizim Ev Engelliler Sosyal Destek Merkezi’nin hazırladığı ve gelirinin ihtiyaç sahiplerine aktarılacağı “Bizim Sergi”yi ziyaret etti. Programa daha sonra Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de katılarak engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Özdemir, vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüm odaklı çalışmaların süreceğini ifade etti.