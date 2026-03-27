'Öyle Bir Geçer Zaman ki’, ‘Kiraz Mevsimi’, ‘Erşan Kuneri’ ve ‘Kral Kaybederse’ gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şahinkaya, son dönemde özel hayatıyla da konuşuluyor. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl kasım ayında Bekar ile yeni bir ilişkiye başlamış ve bu birliktelik magazin dünyasında ilgiyle takip edilmişti.

İkilinin aynı mahallede tanıştığını ve dostluklarının zamanla aşka dönüştüğünü dile getiren Şahinkaya, daha önce evlilik fikrine sıcak baktığını da açıkça ifade etmişti.

Kısa süre önce çiftin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması, ayrılık söylentilerini beraberinde getirdi. Merak edilen konuya son noktayı ise Şahinkaya koydu.

‘Ballı Süt’ adlı tiyatro oyununun prömiyerinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, ilişkilerinin sona erdiğini doğrulayarak, “Evet, bitti. Böyle olması gerekiyordu. Karşılıklı anlaşarak ayrıldık” açıklamasında bulundu.