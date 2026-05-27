Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Nijerya genelinde tırmanışa geçen güvenlik sorunlarına karşı ordu tarafından yürütülen askeri harekatların mayıs ayı bilançosu açıklandı. Ülkenin farklı eyaletlerinde terör örgütleri ve silahlı suç şebekelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildi.

ÜÇ SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ÖLDÜRÜLDÜ

Savunma Medya Operasyonları Direktörü Tümgeneral Michael Onoja tarafından yapılan yazılı açıklamada; ordunun mayıs ayı boyunca terör örgütleri Boko Haram, DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ve silahlı çetelere karşı kararlılıkla mücadele ettiği vurgulandı. Onoja, düzenlenen başarılı operasyonlar neticesinde, aralarında ISWAP'ın sözde lider kadrosundan 3 elebaşının da yer aldığı toplam 317 terörist ve çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

YÜZLERCE REHİNE ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

Askeri operasyonların insani boyutuna da değinen Tümgeneral Onoja, terör örgütleri ve silahlı gruplar tarafından alıkonulan 221 rehinenin güvenli bir şekilde kurtarıldığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında ayrıca 314 terörist ve silahlı çete üyesi yakalandı, 18 terörist ise güvenlik güçlerine teslim oldu.

KAÇAK PETROL TESİSLERİNE AĞIR DARBE

Nijerya ordusu, ülkenin yer altı kaynaklarını hedef alan organize suç örgütlerine karşı da operasyonlar yürüttü. Petrol rezervlerinin yoğun olduğu Nijer Deltası bölgesinde gerçekleştirilen baskınlarda, 21 bin 910 litre farklı türde petrol ürünü ele geçirildi. Ayrıca, kaçak ham petrolün yasa dışı yollarla işlendiği belirlenen 3 rafine tesisi işlevsiz hale getirilerek kapatıldı.

Nijerya, son dönemlerde farklı bölgelerinde faaliyet gösteren silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP gibi terör örgütlerinin kanlı saldırılarıyla mücadele etmeyi sürdürüyor.