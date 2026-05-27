Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan sanatçı Zülfü Livaneli’nin eşi Ülker Livaneli, geçirdiği ev kazası sonrası hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, 78 yaşındaki Ülker Livaneli, Bitez Mahallesi’ndeki evlerinin bahçesinde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek merdivenlerden düştü.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ülker Livaneli, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Eşinin hastaneye kaldırıldığını öğrenen sanatçı Zülfü Livaneli’nin de kısa sürede hastaneye geldiği öğrenildi. Vücudunda kırık şüphesi bulunan Ülker Livaneli’nin tedavi ve kontrollerinin devam ettiği belirtildi.