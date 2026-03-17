Borno Eyaleti Polis Sözcüsü Nahum Daso, yazılı açıklamasında, pazartesi akşamı Maiduguri'nin 3 farklı noktasında intihar bombacıları tarafından saldırı düzenlendiğini belirtti. Saldırılar bir pazar yeri, hastane ve şehir merkezindeki bir üst geçit veya benzeri yoğun noktaları hedef aldı.

Daso, ön soruşturmanın saldırganların intihar bombacıları olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Yaralıların tedavisi devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, saldırıları sert bir dille kınayarak "tamamen kınanması gereken, barbarca ve insanlık dışı" eylemler olarak nitelendirdi. Zulum, özellikle Müslümanların ibadetlerini yerine getirdiği Ramazan veya benzeri hassas bir dönemde sivillere ve sivil alanlara yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Henüz hiçbir örgüt saldırıyı üstlenmedi ancak bölgedeki benzer eylemler genellikle Boko Haram terör örgütü tarafından düzenleniyor. Boko Haram, 2009'dan bu yana Nijerya'da on binlerce kişinin ölümüne yol açan kitlesel terör eylemleriyle biliniyor. Örgüt, 2015'ten itibaren komşu ülkeler Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi; Çad Gölü Havzası'ndaki eylemlerde en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda yıllardır süren terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi yerinden edildi, büyük göç dalgaları yaşandı.

Yetkililer, saldırının faillerini belirlemek ve benzer eylemleri önlemek için geniş çaplı soruşturma ve güvenlik operasyonları başlattı.

Sivil halkın güvenliği için uluslararası toplumdan daha fazla destek çağrıları yükseliyor.