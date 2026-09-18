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Kaynak: Haber Merkezi

Nijerya'nın Nijer eyaletinde yasa dışı madencilik yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 37 kişi, Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Ajansı (NSCDC) gözetimindeyken hayatını kaybetti.

Nijer Valisi Mohammed Umaru Bago, yaşananları “üzücü ve trajik” olarak nitelendirirken eyalette üç günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

24 SAATLİK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Bago, Minna kentinde düzenlediği basın toplantısında kamu düzeninin sağlanması amacıyla eyalette 24 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Eyaletteki tüm madencilik faaliyetleri de ikinci bir duyuruya kadar askıya alındı. Soruşturmanın devam ettiğini belirten Bago, NSCDC Nijer Eyalet Komutanı Suberu Siyaka Aniviye ve ekibinin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Minna'da düzenlenmesi planlanan bir siyasi miting de iptal edildi.

ÖLÜMLERİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Görevden alınmadan önce açıklama yapan Aniviye, 16-17 Eylül tarihlerindeki operasyonlarda gözaltına alınan kişilerin ölümlerine ilişkin ilk değerlendirmelerde olası bir salgından şüphelenildiğini söyledi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazelerin hastaneye sevk edildiğini aktardı.

Yerel basında ise yaklaşık 65 kişinin havalandırması yetersiz bir hücrede tutulduğu ve ölümlerin bu koşullardan kaynaklanmış olabileceği iddia edildi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, hayatını kaybedenlerin yakınlarından soruşturmaya katkı sağlayabilecek bilgileri yetkililerle paylaşmaları istendi.