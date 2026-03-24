Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından düzenlenen Üniforma Giyme Töreni gerçekleştirildi.

Uslu, üniversitenin sağlık alanındaki yatırımlarına da değinen, Diş Hastanesi ve Tıp Fakültesi bünyesinde sunulan hizmetlerle bölgenin önemli bir sağlık merkezi haline gelindiğini ve Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin de uygulamalı eğitimlerini hastanede tamamlayarak mesleğe deneyimli şekilde hazırlandığını söyledi.

Törende Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yeliz Akkuş, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Figen İnci ve öğrenci temsilcisi İclal Toker de birer konuşma yaptı. Konuşmalarda hemşirelik mesleğinin kutsallığı, insan hayatındaki yeri ve öğrencilerin üstleneceği sorumluluklar hatırlatıldı.