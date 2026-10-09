Kaynak: İHA

ABD'nin New York kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının düzenlediği operasyon sırasında 28 yaşındaki bir göçmenin vurulması tepkilere neden oldu. Araçta 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu olayın ardından bölgede protestolar başladı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Başkan Donald Trump'tan kentteki ICE operasyonlarını durdurmasını isteyeceğini açıklarken, New York Valisi Kathy Hochul federal makamlardan şeffaflık talep etti.



ABD'nin New York kentinde federal göçmenlik ajanlarının düzenlediği operasyon silahlı müdahaleyle sonuçlandı. Manhattan'ın Marble Hill bölgesinde meydana gelen olayda 28 yaşındaki bir göçmen, ICE ajanı tarafından vurularak yaralandı. Görgü tanıkları birkaç el silah sesi duyduklarını belirtirken, olay yerinden paylaşılan görüntülerde gri renkli bir aracın ön camında kurşun delikleri olduğu görüldü. Boynundan vurulduğu bildirilen kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralının bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. NewYork-Presbyterian Allen Hospital önünde toplanan protestocular ICE karşıtı sloganlar atarak tepki gösterdi. Emniyet kaynaklarından yapılan açıklamaya göre olay sırasında iki federal ajan da yaralandı. Ajanların nasıl yaralandığına ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

ARAÇTA 5 YAŞINDA ÇOCUK BULUNUYORDU

Olayın ardından açıklama yapan New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ICE ajanlarının ateş açtığı araçta 5 yaşında bir çocuğun bulunduğunu duyurdu. Mamdani, ilk bilgilere göre federal ajanların araçtaki kişiyle çocuğu kuşattıktan sonra birden fazla el ateş açtığını belirtti. Çocuğun fiziksel olarak zarar görmediği bildirildi. Federal ajanların hangi gerekçeyle silah kullandığı ve operasyonun nasıl silahlı müdahaleye dönüştüğü henüz netlik kazanmadı.

MAMDANİ'DEN TRUMP'A ÇAĞRI: ICE OPERASYONLARI DURDURULSUN

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada olaya sert tepki gösterdi. Mamdani, "Bu öğleden sonra Marble Hill'de, yerleşim bölgesinde bir New Yorklu ICE ajanı tarafından vuruldu. İlk bilgilere göre ajanlar, aracında 5 yaşında bir çocukla birlikte bulunan kişiyi kuşattıktan sonra birden fazla el ateş açtı. Çocuğun fiziksel olarak zarar görmediğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Olayı kabul edilemez olarak nitelendiren Mamdani, ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunarak, "Bu, vicdanen kabul edilemez ve son derece ciddi bir durum. Başkanı aradım. Kendisiyle görüştüğümüzde şehrimizdeki bütün ICE operasyonlarına son vermesini talep edeceğim. ICE ajanları topluluklarımıza korku salarken sessiz kalmayacağım" dedi.

Yaralı göçmen ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Mamdani, "Bu gece düşüncelerimiz yaralanan New Yorklu ve ailesiyle birlikte. İyileşmesi için dua ediyoruz" açıklamasında bulundu. Mamdani, açıklamasını "ICE'ı mahallelerimizden çıkarın. ICE'ı hastanelerimizden çıkarın. ICE'ı sokaklarımızdan çıkarın. ICE'ı çocuklarımızdan uzak tutun. ICE'ı kaldırın" sözleriyle tamamladı. Mamdani'nin Trump'ı aradığı ancak iki isim arasında henüz görüşme gerçekleşmediği bildirildi.

VALİ HOCHUL: NEW YORKLULAR GERÇEĞİ BİLMEYİ HAK EDİYOR

New York Valisi Kathy Hochul da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada federal makamlara şeffaflık çağrısında bulundu. Hochul, "Bugün Marble Hill'de meydana gelen silahlı saldırı hakkında bilgilendirildim. Federal yetkililerin, bu olayın meydana geldiği koşullara ilişkin eksiksiz ve şeffaf bir açıklama yapmasını bekliyoruz. New Yorklular tam olarak ne olduğunu ve neden yaşandığını bilmeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı.

OLAY YERİNDE ICE KARŞITI PROTESTOLAR BAŞLADI

Silahlı müdahalenin ardından Marble Hill bölgesinde ICE karşıtı protestolar başladı. Olayın ardından hastanenin önünde toplanan göstericiler, federal göçmenlik ajanlarının New York'tan ayrılmasını istedi. Olay yerinde toplanan göstericiler ICE karşıtı sloganlar atarak, ICE ajanlarının sokaklardan çekilmesi çağrısında bulundu. Bazı göstericiler federal ajanlara tepki gösterirken, yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti. Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede güvenlik şeridi oluştururken, federal görevlilerin olay yerindeki incelemeleri sürdü.

DHS: OPERASYON BELİRLİ BİR KİŞİYİ HEDEF ALIYORDU



ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), silahlı müdahalenin belirli bir kişiyi hedef alan göçmenlik operasyonu sırasında meydana geldiğini açıkladı. Bakanlık, vurulan kişinin Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu, daha önce büyük çaplı hırsızlık suçundan mahkûm edildiğini ve farklı suçlamalarla gözaltına alındığını bildirdi. DHS, söz konusu kişinin Aralık 2023'te gözaltına alındığını ancak daha sonra serbest bırakıldığını ileri sürdü. Federal yetkililer, operasyon sırasında bir ICE ajanının ateş açtığını doğrularken, silah kullanılmasına neden olan koşullara ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

FBI SORUŞTURMAYA DAHİL OLDU

New York Polis Departmanı (NYPD), silahlı müdahaleye katılmadığını açıkladı. Olayın ardından FBI'ın New York delil inceleme ekibi bölgeye gönderildi. Federal ekiplerin silahlı müdahalenin nasıl gerçekleştiğini belirlemek amacıyla delilleri incelemeye başladığı bildirildi. New York Göçmenler Koalisyonu Başkanı Murad Awawdeh de olaya tepki göstererek ICE ajanlarının vücut kamerası görüntülerinin kamuoyuyla paylaşılmasını ve aşırı güç kullanımı tespit edilmesi halinde sorumluların hesap vermesini istedi.