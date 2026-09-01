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Kaynak: AA

New York Emniyet Müdürü Jessica Tisch, 49 yaşındaki saldırganın Times Meydanı'nda alışveriş çantasından çıkardığı iki mutfak bıçağıyla çevredekilere saldırdığını belirtti.

Saldırgan, metro istasyonundan çıkan 68 yaşındaki bir erkeği ve ardından 32 yaşındaki bir kadını karın bölgelerinden bıçakladı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan kadın yaşamını yitirirken, diğerinin ise tedavisi devam ediyor.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre; en az 10 polisin etrafını sardığı kadının elindeki bıçakları bırakmayı reddettiği ve görevlilere tehditler savurduğu belirtildi.

Şok tabancası kullanılmasına rağmen durmayan ve bıçaklarla polislerin üzerine yürüyen kadın, iki polisin ateş açması sonucu vuruldu.

Olay yerinde kelepçelenerek ilk yardımı yapılan ve hastaneye kaldırılan saldırgan ise öldü.

Yetkililer, terör bağlantısı olduğuna dair bir kanıt bulunamayan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.