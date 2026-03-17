New York Menkul Kıymetler Borsası'nın (NYSE) sahibi Intercontinental Exchange (ICE) grubu, 120 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren kripto para borsası OKX’e 25 milyar dolar değerlemeyle yatırım yaptı. Haberin ardından OKX'in yerel token'ı OKB, bir saat içinde %58'e varan yükseliş kaydetti. Tarihi 1792'ye uzanan NYSE'nin %55'ine sahip olduğu Bakkt platformunun hisseleri de değer kazandı.

Listelenen şirketlerin piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük borsası olan NYSE’nin çatı şirketi ICE’nin OKX’e yatırım yaparak şirketin yönetim kuruluna katılması, dijital varlık teknolojilerinin finansal piyasaların geleceğinde kalıcı bir rol oynayacağına işaret ediyor. Kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara erişimi ve menkul kıymetlerin tokenizasyonu gibi konularda önemli ve uzun soluklu bir işbirliğinin başlangıcını temsil eden anlaşma, Singapur'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Avrupa Ülkeleri'nde (MiCA) ilk lisansını alan OKX’in imza attığı ilklere ve büyük başarılara bir yenisini ekliyor.

OKX’e yapılan yatırım, teknoloji altyapısının sağlamlığını da tescil ediyor. Zira anlaşma kapsamında ICE’nin, ABD’de regüle kripto vadeli işlem ürünleri için OKX’in spot fiyat verilerini lisanslayacağı biliniyor. Bu adım, kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara regülasyona uygun erişimini mümkün kılan kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Başka bir deyişle dünyanın en büyük menkul kıymet piyasasının tüm operasyonel süreçlerini yürüten bir şirketin yatırımı, OKX’in teknoloji ve güvenlik altyapısına olan güveni de vurguluyor.

OKX’IN TOKENIZE ÜRÜNLER SUNMA VIZYONUNDA ÖNEMLI ADIM

Yatırıma ilişkin görüşlerini paylaşan OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, “Özellikle ABD'de spot piyasada işlem gören ve dijital varlıkları takip eden borsa yatırım ürünlerinin piyasaya sürülmesiyle, kurumsal benimseme anlamında ilk büyük adım atıldı. ABD’de düzenleyici çerçeveye ilişkin adımlar ise kurumsal yatırımcıların kripto varlık piyasalarına katılımını daha fazla teşvik etti. Kripto varlık piyasaları olgunlaştıkça, geleneksel oyuncuların bu alana yönelik yatırımları da hız kazandı. ICE’nin OKX’e yatırımı da Wall Street’in kripto piyasalarına artan ilgisinin en güncel ve somut göstergelerinden biri. Finansal piyasalar bir yapısal dönüşüm yaşıyor ve geleneksel finans oyuncuları bu dönüşümde yerlerini sağlamlaştırıyor. Bu gelişme, gerekli onayların alınması durumunda, kullanıcılarına New York Borsası'nda işlem gören hisse senetlerine bağlı tokenize varlıklar sunmayı planlayan OKX açısından stratejik bir önem taşıyor” diye konuştu.

“KÜRESEL VIZYONU TÜRKIYE PAZARINA TAŞIYORUZ”

Yatırımın finansal boyutunun ötesinde, düzenleyici anlam açısından da önem taşıdığına dikkat çeken Mehmet Çamır, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“OKX’e yapılan bu yatırım, kurumsal güvenilirlik ve düzenleyici uyum konusunda çıtayı yükseltirken, dünyanın dört bir yanında düzenleyicilerin bu alana yönelik çekimser bakış açısını da değiştirme potansiyeli barındırıyor. ICE bu yatırımla OKX'in yönetim kuruluna katılıyor ve bu da anlaşmanın sembolik bir ortaklığın ötesinde, doğrudan bir işbirliği olduğu anlamına geliyor. Geleneksel finans deneyimi ile kripto inovasyonunun birleşmesi, yeni ürünler, daha güçlü güvenlik ve daha yüksek şeffaflığı beraberinde getirecek.

Türkiye’de sektöründe ödenmiş sermayesi en yüksek şirket olan OKX TR, OKX’in küresel vizyonunu yerel bilgi birikimiyle harmanlayarak Türkiye pazarına taşıyor. Bu gibi büyük haberler, OKX TR’nin Türkiye pazarında kalıcılığına ve inovasyon öncülüğüne kanıt oluşturuyor.”