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Kaynak: AA

ABD pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde endeksler farklı yönlerde hareket etti. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 düşerek 51.978,58 puana gerilerken S&P 500 yüzde 0,56 artışla 7.702,77 puana ulaştı. Nasdaq ise yüzde 0,97 yükselişle 26.395,28 puana çıktı.

Geçen hafta yapay zeka odaklı hisselerde yaşanan sert kayıpların ardından teknoloji sektöründe alımlar öne çıktı. Yüksek faizlerin yapay zeka altyapısına yönelik yatırımları kısıtlayabileceği endişesi, önceki hafta teknoloji ve veri merkezi şirketleri üzerinde satış baskısı yaratmıştı.

COREWEAVE VE ÇİP ŞİRKETLERİNDE TOPARLANMA

Geçen hafta yüzde 25’in üzerinde değer kaybeden veri merkezi şirketi CoreWeave’in hisseleri, yeni haftanın açılışında yüzde 7’den fazla yükseldi.

Çip üreticilerinde de alıcılı seyir görüldü. Micron Technology hisseleri yüzde 3’ün, AMD hisseleri yüzde 4’ün, Nvidia hisseleri ise yüzde 1’in üzerinde değer kazandı.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ ŞİRKET BİLANÇOLARINDA

Analistlere göre piyasalarda bu hafta ABD’li şirketlerin açıklayacağı finansal sonuçlar yakından takip edilecek. SpaceX’in salı günü, Meta, Tesla ve IBM’in ise çarşamba günü sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Netflix, General Motors, RTX, United Airlines, Procter & Gamble ve Lockheed Martin de hafta boyunca bilançosu izlenecek şirketler arasında bulunuyor.

PETROL FİYATLARI VE TAHVİL GETİRİLERİ DE İZLENİYOR

Hisse senetlerinin yanı sıra enerji piyasasındaki gelişmeler ve ABD Hazine tahvillerinin getirileri de yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik yaptırımlar ve tarifeler konusunda muafiyet kararı almasının ardından, Rus petrolü ve yakıtının küresel piyasalara arzının artabileceği beklentisi petrol fiyatlarında sınırlı gerilemeye yol açtı. Buna rağmen Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerinde kalmayı sürdürdü.

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi ise yüzde 5,10 seviyesinde seyretti.