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Kaynak: AA

New York borsası, Dow Jones endeksi, yüzde 0,28 artarak 53.613,66 puana geldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,45 artışla 7.710,34 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 kazançla ⁠26.356,98 puana geldi.

Dün piyasa kapanışının ardından bilançosunu yayımlayan ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 106 artışla 96,2 milyar dolara çıktı. Şirketin net karı da söz konusu dönemde yıllık yüzde 126 artarak 59,7 milyar dolar kaydetti.

Beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklayan Nvidia'nın hisseleri işlem gününe yüzde 6 kazançla sağladı.

ABD'de mal ticareti açığı ise temmuzda aylık bazda yüzde 17,2 artarak 118,8 milyar dolara geldi.