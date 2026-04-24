S&P 500 endeksi yüzde 0,41 azalışla 7.108,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,89 kayıpla 24.438,50 puana geriledi.

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı ve yoğun bilanço sezonu yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesi uzatma kararına karşın sahadan gelen haber akışı ve iki tarafın söylemleri bölgedeki gerilimi yüksek tutarken, yatırımcıların risk iştahını baskılamayı sürdürdü.

Trump, yaptığı açıklamada, donanmaya Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen her türlü teknenin vurulması talimatını verdiğini belirtti. ABD'nin boğazdaki mayınları temizlemeye devam ettiğinin altını çizen Trump, donanmaya bu faaliyetleri de üç katına çıkarmalarını emrettiğini aktardı.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a yeni saldırılar için ABD'den yeşil ışık beklediklerini söyledi.

İran'ın başkenti Tahran'da hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğine ilişkin haberler de piyasalarda endişeleri artırdı.

Bu gelişmelerle petrol fiyatları yükseliş eğilimini sürdürürken, Brent petrolün vadeli varil fiyatı, TSİ 23.30 itibarıyla yüzde 4,3 artarak 106,3 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 4,3 artışla 96,9 dolardan alıcı buldu.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 18 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi artarak 214 bine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nisanda 54'e çıkarak Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Hizmet sektörü PMI aynı dönemde 51,3'e yükselerek sektördeki toparlanmaya işaret ederken, bileşik PMI 52 seviyesine çıktı.

Şirket bilançoları da yatırımcıların odağında yer alırken, Tesla'nın geliri ve karının ilk çeyrekte artmasına karşın yıllık harcama planını 25 milyar doların üzerine çıkarmasının ardından hisseleri yüzde 3,6 değer kaybetti.

IBM'in hisseleri de şirketin gelir ve karının ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen gelir artışında görülen yavaşlama sonrası yüzde 8,3 düştü.

ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin'in hisseleri şirketin ilk çeyrek karının gerilemesinin ardından yüzde 4,6 değer kaybetti.

Teknoloji firmalarından Texas Instruments'ın hisseleri ise şirketin ilk çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşması sonrası yüzde 19,4 değer kazandı.