Borsa İstanbul, Britanya Gelir ve Gümrük İdaresi tarafından “tanınmış borsa (recognised stock exchange)” olarak kabul edildi. Kararla birlikte Britanyalı yatırımcıların Türkiye’de yapacağı yatırımlar için önemli vergi avantajlarının önü açıldı.

YATIRIMCILARA VERGİ AVANTAJI SAĞLAYACAK

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, “tanınmış borsa” statüsünün özellikle Birleşik Krallık merkezli yatırımcılar açısından kritik bir kolaylık sağlayacağı vurgulandı.

Açıklamaya göre, Britanya’daki bireysel tasarruf hesabı sahipleri, bu statüdeki borsalarda yaptıkları yatırımlardan elde ettikleri gelirler için vergi muafiyetinden yararlanabilecek.

KİRA SERTİFİKALARINA DA AVANTAJ

Yeni statü sadece hisse senedi yatırımlarıyla sınırlı kalmıyor. Borsa İstanbul’da işlem gören kira sertifikalarının da Birleşik Krallık’ta “alternatif finans yatırım tahvili” kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

Bu durumun yatırımcılar için:

Karar alma süreçlerini kolaylaştıracağı

Raporlama yükünü azaltacağı

Uyum maliyetlerini düşüreceği ifade edildi.

DÜNYANIN ÖNDE GELEN BORSALARIYLA AYNI LİSTEDE

“Tanınmış borsa” statüsüne sahip küresel piyasalar arasında şu önemli borsalar da yer alıyor:

New York Stock Exchange ve Nasdaq

Euronext

London Stock Exchange

Cboe Europe

SIX Swiss Exchange

Korea Exchange

Singapore Exchange

Hong Kong Stock Exchange

Japan Exchange Group

Bu gelişmeyle birlikte Borsa İstanbul, küresel finans piyasalarında daha görünür hale geldi.

“TANINMIŞ BORSA” NE ANLAMA GELİYOR?

“Tanınmış borsa” statüsü, Birleşik Krallık vergi mevzuatı kapsamında belirli kriterleri karşılayan borsalara verilen resmi bir sınıflandırma olarak tanımlanıyor.

Bu statüye sahip borsalar, İngiliz yatırımcılar açısından güvenilir ve vergisel açıdan avantajlı piyasa olarak kabul ediliyor.