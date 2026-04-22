Borsa İstanbul, Britanya Gelir ve Gümrük İdaresi tarafından “tanınmış borsa (recognised stock exchange)” olarak kabul edildi. Kararla birlikte Britanyalı yatırımcıların Türkiye’de yapacağı yatırımlar için önemli vergi avantajlarının önü açıldı.

YATIRIMCILARA VERGİ AVANTAJI SAĞLAYACAK

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, “tanınmış borsa” statüsünün özellikle Birleşik Krallık merkezli yatırımcılar açısından kritik bir kolaylık sağlayacağı vurgulandı.

Açıklamaya göre, Britanya’daki bireysel tasarruf hesabı sahipleri, bu statüdeki borsalarda yaptıkları yatırımlardan elde ettikleri gelirler için vergi muafiyetinden yararlanabilecek.

KİRA SERTİFİKALARINA DA AVANTAJ

Yeni statü sadece hisse senedi yatırımlarıyla sınırlı kalmıyor. Borsa İstanbul’da işlem gören kira sertifikalarının da Birleşik Krallık’ta “alternatif finans yatırım tahvili” kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

Bu durumun yatırımcılar için:

Karar alma süreçlerini kolaylaştıracağı
Raporlama yükünü azaltacağı
Uyum maliyetlerini düşüreceği ifade edildi.

DÜNYANIN ÖNDE GELEN BORSALARIYLA AYNI LİSTEDE

“Tanınmış borsa” statüsüne sahip küresel piyasalar arasında şu önemli borsalar da yer alıyor:

New York Stock Exchange ve Nasdaq
Euronext
London Stock Exchange
Cboe Europe
SIX Swiss Exchange
Korea Exchange
Singapore Exchange
Hong Kong Stock Exchange
Japan Exchange Group
Bu gelişmeyle birlikte Borsa İstanbul, küresel finans piyasalarında daha görünür hale geldi.

“TANINMIŞ BORSA” NE ANLAMA GELİYOR?

“Tanınmış borsa” statüsü, Birleşik Krallık vergi mevzuatı kapsamında belirli kriterleri karşılayan borsalara verilen resmi bir sınıflandırma olarak tanımlanıyor.

Bu statüye sahip borsalar, İngiliz yatırımcılar açısından güvenilir ve vergisel açıdan avantajlı piyasa olarak kabul ediliyor.

