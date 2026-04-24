Paraguay’da nakit para taşıyan bir uçağın düşmesi sonrası bölgede kaos yaşandı. Güvenlik şirketi Prosegur’a ait uçakta bulunan milyonlarca doların bir kısmının kaybolduğu bildirildi.

Kaza, Minga Guazú bölgesinde meydana geldi. Cessna 402 tipi uçağın, Ciudad del Este kentinden başkent Asunción’a yaklaşık 5 milyon ABD doları ile milyonlarca Brezilya reali taşıdığı belirtildi. Uçak, kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Yerel kaynaklara göre pilot Fernando Noldin, havalandıktan sonra motor arızası bildirerek geri dönmeye çalıştı. Ancak uçak güç kaybederek piste yakın noktada yere çakıldı ve kısa sürede alev aldı. Pilotun yaşamını yitirdiği açıklandı.

PARALAR KAYBOLDU

Kurtarma ekipleri olay yerine ulaşmadan önce yaklaşık 50 kişinin enkaz alanına girdiği ve çevreye saçılan paraları topladığı iddia edildi. Müfettişler, yaklaşık 1,3 milyon dolar ile 4 milyon Brezilya realinin halen kayıp olduğunu değerlendiriyor.

Yerel polis, kaybolan parayı bulmak için bölgede çok sayıda operasyon düzenledi ancak şu ana kadar somut sonuca ulaşılamadı. Yetkililer ayrıca, polis kılığına giren bazı çetelerin evlere baskın yapabileceği yönünde halka uyarıda bulundu.

Şirket yetkilileri, paranın bir bölümünün kaybolduğunu doğrularken, kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.