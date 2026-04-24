İtalya Serie A'da şampiyonluk için geri sayıma geçen Inter'de sezon sonu ayrılacağı konuşulan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun takımda kalma ihtimali arttı.

SERIE A VE İTALYA KUPASI ŞAMPİYONLUĞU İÇİN KRİTİK ROL OYNADI

Yaşadığı şansız sakatlıklara rağmen son haftalarda özellikle performansıyla göz dolduran Hakan Çalhanoğlu takımına ligdeki etkileyici formu kadar İtalya Kupası'nda da finale yükselmesinde kritik katkı sunarak yıldızlaşmıştı.

CHIVU TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu'nun yaz transfer döneminde ismi Süper Lig devleriyle anılan A Milli Takım kaptanını takımda tutmak istediği ve kulübün yeni sözleşme için Hakan Çalhanoğlu ile masaya oturmaya hazırlandığı iddia edildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN YENİ SÖZLEŞME İÇİN TEK ŞARTI VAR

2027'de sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun da Inter'de kalmaya sıcak baktığı ancak tek bir şartının olduğu aktarıldı.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Hakan Çalhanoğlu maaşının iyileştirilmesi ya da en azından aynı seviyede kalması koşuluyla Inter ile yeni sözleşme imzalamaya hazır.

INTER'DE BU SEZON 30 MAÇTA 19 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Inter formasıyla toplam 30 maçta forma giyen Hakan Çalhanoğlu 12 gol, 7 asistlik performansıyla 19 gole doğrudan katkı sundu.

Inter'in Hakan Çalhanoğlu'nun isteğine nasıl bir karşılık vereceği merak konusu oldu.