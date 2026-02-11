Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 22. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Dev maç öncesi Trabzonspor'da kilit oyuncuların sakatlıklarıyla ilgili bir iyi bir de kötü haber geldi.

SAVIC TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan tecrübeli stoper Stefan Savic takımla birlikte çalışmalara başladı.

STOPER ROTASYONUNDA GÜÇLÜ BİR ALTERNATİF

Savunmada Aseniy Batagov ve ara transfer döneminde takıma katılan Chibuike Nwaiwu ikilisinin uyumu beğeni toplasa da stoper rotasyonu Serdar Saatçı ile Rayyan Baniya'nın ayrılmasının ardından daralmıştı.

Bu nedenle Savic'in geri dönmesi yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı teknik heyetin yedek planı olarak elini güçlendirecek.

FENERBAHÇE KARŞISINDA OYNAMASA DA TAKIMA LİDERLİK EDECEK

Ayrıca kariyeri boyunca Atletico Madrid'de büyük maçların atmosferlerini sıkça tecrübe eden bir isim olarak Savic'in Fenerbahçe mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkmasa da takıma bir lider olarak rehberlik etmesi bekleniyor.

Trabzonspor'da Savic'in maç kadrosunda olması beklenirken asıl merak konusu olan Oleksandr Zubkov'un durumu ise belirsizliğini koruyor.

ZUBKOV'UN OYNAMA İHTİMALLİ DÜŞÜK: MR SONRASI NETLEŞECEK

Ukraynalı kanat oyuncusunun Fenerbahçe maçına yetişmesine düşük bir ihtimal olarak bakılıyor. Oyuncuyla ilgili son karar MR kontrolünün ardından verilecek. Ancak şimdilik genel kanı Antalyaspor maçında sakatlanan Zubkov'un derbide forma giyemeyeceği yönünde.

Bu sezon 20 maçta 3 gol, 8 asistle Trabzonspor'a önemli bir katkı sağlayan 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun yokluğu Fatih Tekke'yi düşündürüyor.

Tekke, Samsunspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Zubkov'un durumu net değil. Umarım Fenerbahçe maçına yetişir." demişti.

Özellikle büyük maçlarda fark yaratan yıldız oyuncudan gelecek haber, Fatih Tekke'nin de derbi planını şekillendirecek.