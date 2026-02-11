İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına CHP'den tepkiler peş peşe geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, söz konusu kararın "partilerine yönelik operasyonların mükafatı" olduğunu ifade ederken Ulaş Karasu ise; "Belediye Başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı siyasi tutsak haline getiren 'seyyar giyotin', adaletin tabutuna son çiviyi çakacaktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci

Çiftci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine atanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'İNSAN HAKLARINI TERS YÜZ EDEN ANLAYIŞIN SIRTI SIVAZLANIYOR'

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının Adalet Bakanı olarak atanması, 8 Ekim 2024 tarihinden bu yana partimize yönelik giriştiği operasyonlarının açık bir mükafatıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Aziz İhsan Aktaş iddianameleriyle; partimize, seçilmiş belediye başkanlarımıza ve demokratik siyasete karşı kurulan yargı kuşatması anlayışı bugün Adalet Bakanı koltuğuna oturtulmuştur. Bu süreçte: İftiracı beyanları dosyanın omurgasına dönüştüren, tutukluluğu bir baskı ve sindirme aracı olarak kullanan, masumiyet karinesini, savunma hakkını sistematik biçimde aşındıran ve aileleri hedef alacak kadar gözünü karartan, yargıyı siyasetin aparatı haline getiren uygulamaların altına imza atan bir anlayış vardı.

Bugün yapılan atama, bu pratiğin iktidar tarafından taltif edildiğini bir kez daha gösteriyor. Anayasayı, yasaları, insan haklarını ters yüz eden anlayışın sırtı sıvazlanıyor. 'İktidar ortağı değil ittifak ortağıyız' diyen ve Meclis kürsüsünde uzun tutukluluk süresini eleştirip "rahatsızlığını" dile getirenlerin de bugünkü atamaya dikkatle bakması gerekiyor. Bu bir kişi meselesi değildir. Yargı eliyle kurulan bir siyasal rejim meselesidir. Halk iradesine karşı kurulan yargı rejiminin karşısında, hakikati de mücadeleyi de büyütmeye devam edeceğiz."

BİR TEPKİ DE KARASU'DAN GELDİ: ADALETİN TABUTUNA SON ÇİVİYİ ÇAKACAKTIR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına tepki gösterdi.

Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belediye Başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı siyasi tutsak haline getiren 'seyyar giyotin', adaletin tabutuna son çiviyi çakacaktır. Bu karanlık düzene boyun eğmeyecek, hukuku ve demokrasiyi mutlaka yeniden ayağa kaldıracağız." ifadesini kullandı.