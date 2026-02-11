Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunu 5 oyuncuyla güçlendirdi. Sarı Lacivertliler Anthony Musaba, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif, N'Golo Kante ve Mert Günok'u transfer etti.

FENERBAHÇE 37 MİLYON EURO'YA 5 TRANSFER YAPTI

Bu 5 transfer için toplamda 37 milyon Euro bonservis ve kiralama bedeli ödeyen Fenerbahçe'nin yardımına sponsoru Chobani yetişti.

HAMDİ ULUKAYA'YA DESTEĞİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİLDİ

Transfer dönemindeki finansal desteğinden dolayı stat ve Avrupa forma göğüs sponsoru Chobani'nin kurucu Hamdi Ulukaya'ya kulübün resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamayla teşekkür edildi.

Hamdi Ulukaya'ya yönelik paylaşılan teşekkür mesajı sonrası Fenerbahçe'nin kasasına giren para da belli oldu.

CHOBANI TRANSFER DÖNEMİNDE 30 MİLYON DOLAR ÖN ÖDEME YAPTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Chobani, sponsorluk bedelinden Fenerbahçe'ye transfer döneminde 30 milyon dolar ön ödeme yaptı.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde elini güçlendiren bu destekle birlikte Hamdi Ulukaya sarı lacivertli taraftarların da takdirini kazandı.