CHP'li belediye başkanlarının peş peşe partiden istifa edip AKP'ye geçmesi, parti içerisinde okları Genel Merkeze çevirdi.

Parti kanadının önderlerinin Ahmet Takan'a anlattıkları, CHP'deki krizin boyutunu özetler nitelikte oldu.

'CHP içinde faklı kanatların önderleri ile konuştum. Belediye Başkanları ile alev alan krize dair şu analizleri yaptılar' diyen Takan edindiği çarpıcı kulis bilgilerini okuyucularına aktardı.

'ERDOĞAN TOPRAK KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA ETKİ EDİYORDU'

“Başta yanlış işler yapılınca bugünlerde yaşadıklarımız normal. Kurultay sürecinden itibaren partide çok yanlış işler oluyor. Bu yanlışlar, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde başladı. Kendisi uyarılmasına rağmen yaptığı yanlışlar konusunda ısrar edildi. Bunların başında da Erdoğan Toprak’ın etkisi geliyor. Birçok yanlışı nedeni o dönemde yapılan yanlışlara dayanıyor. Toprak’ın Kılıçdaroğlu’na yakınlığı nedeniyle Kemal Bey istemese de parti politikalarında, yönetim seçimlerinde yanlışlarında ısrar etti. Bu yanlışın adı, parti örgütünden gelmeyenlerin partide bulunması ve inisiyatif almasıydı. Bu sürecin sonunda tekrar Kemal bey uyarıldı. Kemal bey, o zamanda dinlemedi, seçimi de kaybedince kendisine en yakın adamlar Kemal beyi Genel Başkanlıktan götürdü.

'3 MİLYON DOLAR VEREN BİRİSİ ADAY OLDU'

Yeni gelen yönetiminde CHP ve örgütüyle pek bağlantısı yoktu. Belediye Başkanı adaylarının belirlenmesinde komisyon kurulsun önerisi dinlenmedi. Bunun yerine başka kriterler devreye girdi. 3 milyon dolar veren birisi aday oldu. Böyle olacağı daha o zamandan belliydi. Teşkilatta adam yokmuş gibi parti aidiyeti olamayanların aday yapılması sorun çıkardı. Çankaya Belediye Başkan adayının nasıl belirlendiğini herkes biliyor. Adayları ne il başkanı ne ilçe başkanları ne de örgüt tanıyor. Bunun üzerine bir de Sayıştay denetimi eklendi. Sayıştay’da sadece CHP’li belediyeleri denetledi. Keşke diğer partilerin belediyelerinde olanlar da kamuoyu ile paylaşılsaydı, bu da yapılmadı.

'PARTİ DENETİMİ YOK, KRİZ KAÇINILMAZ'

Sonuçta başta yapılan hata bugüne kadar artarak geldi. Aday belirlemelerdeki hataların sonucunu yaşıyoruz kısacası. Ayrıca parti içinde bir denetim mekanizması kurulmadı belediyeler için. Bir de bu hata var. AKP, her belediyeyi kontrol altında tutmayı biliyor, CHP bunu da yapamadı. Parti denetimi olmayınca, adayların çoğu da tam anlamıyla partili olmayınca bugünlere geldik. En kötüsü de AKP’de ne kadar eleştirdiğimiz icraat varsa bizim başımıza geldi. Bu genel seçimleri de olumsuz etkileyecek.

'HANGİ YANLIŞI SAYACAKSINIZ?'

Cumhurbaşkanı adayınız kazansa ardından da ‘ben sıkıldım gidiyorum’ dese ne yapacağız? Genel Başkan gecenin bir yarısı mesajlaşıyor ve yanlış daha da büyüyor. Bir Genel Başkan, bir belediye başkanı ile mesajlaşır mı? Sorun varsa çağırır halleder. Hangi yanlışı sayacaksınız?”