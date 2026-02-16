

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Nevşehir Belediyesi tarafından 2025 yılı içinde doğan bebekler, okula başlayan çocuklar ve vefat eden vatandaşların anısına oluşturulan Hatıra Ormanı projesi kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Belediye Başkanı Rasim Arı, yürütülen ağaçlandırma seferberliğiyle kente nefes olacak yeni yeşil alanların hızla artacağını söyledi.

Nevşehir’de çevre bilincini güçlendirmek ve gelecek kuşaklara daha yeşil bir şehir bırakmak amacıyla hayata geçirilen Hatıra Ormanı projesi büyümeye devam ediyor. Aksaray Çevre Yolu istikametinde, Sümer Mahallesi Ahmet Kemal Dedeoğlu Sokak’ta bulunan 23 Nisan Ortaokulu yanındaki alanda düzenlenen programda binlerce fidan toprakla buluştu. Törene Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yanı sıra belediye yöneticileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ŞEHRE NEFES OLACAK”

Programda dikilen çam fidanlarına can suları Başkan Rasim Arı ve vatandaşlar tarafından verildi. Proje kapsamında 2025 yılında dünyaya gelen bebekler, ilkokula başlayan öğrenciler ve hayatını kaybeden vatandaşların anıları yaşatılacak.

Törende konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, son iki yılda yürütülen çalışmalarla yüzbinlerce ağacın toprakla buluştuğunu belirterek, bu alanların Nevşehir’in geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

“BU ALANLARI ÇOĞALTACAĞIZ”

Başkan Arı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Doğan her yavrumuz için bir fidan dikiyoruz, vefat eden her hemşerimiz için bir fidan dikiyoruz ve okula başlayan her evladımız için bir fidan dikiyoruz. Bu bölgeye 1615 fidan diktik ve toplamda 3500 fidan dikeceğiz. İnşallah birkaç yıl sonra, çevre yolunun hemen kenarında bulunan 7 bin metrekarelik bu alan Sümer Mahallemize nefes aldıracak. Çevre yolunu kullanan farklı illerden gelenler de Nevşehir’deki bu yeşil dönüşümü görecek. Yemyeşil bir Nevşehir için bu alanları artırmayı sürdüreceğiz.”

VATANDAŞLARDAN YOĞUN KATILIM

Fidan dikim programına katılan aileler ve çocuklar, kendi adlarına ayrılan alanlarda dikilen fidanlara can suyu vererek hatıra ormanının oluşmasına katkı sundu. Etkinlik hem duygusal hem de çevresel yönüyle katılımcılardan büyük ilgi gördü.

SÖZLER GÜNDEM OLDU

Nevşehir Belediyesi’nin doğumdan eğitime, hayatını kaybeden vatandaşların anısına kadar uzanan geniş kapsamlı bu çalışması, şehirde sürdürülen ağaçlandırma seferberliğinin önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Hatıra Ormanı projesinin önümüzdeki süreçte yeni etaplarla büyütülmesi ve farklı bölgelerde benzer alanların oluşturulması bekleniyor. Böylece hem kent estetiğinin güçlendirilmesi hem de gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir Nevşehir bırakılması hedefleniyor.